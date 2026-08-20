केरल की कंपनी कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े कथित कॉरपोरेट फ्रॉड और रिश्वतखोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अगस्त को कोझिकोड में 9 ठिकानों पर तलाशी ली. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है. ED की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी SFIO की जांच और उसके जरिए सामने आए कथित फर्जी खर्च और रिश्वत के भुगतान से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है. ED के मुताबिक, SFIO की जांच में सामने आया कि CMRL ने करीब 15 साल की अवधि में लगभग 182 करोड़ रुपये के फर्जी कैश खर्च दिखाए. जांच एजेंसी का आरोप है कि इन खर्चों की आड़ में अलग-अलग लोगों को रिश्वत के तौर पर रकम दी गई. SFIO ने इस मामले में कॉरपोरेट फ्रॉड को लेकर 3 अप्रैल 2025 को चार्जशीट भी दाखिल की थी.

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन की बेटी हैं वीणा

जांच में सामने आए कथित फर्जी खर्चों में एक भुगतान वीणा से जुड़ी कंपनी को भी किए जाने की बात सामने आई है. वीणा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन की बेटी हैं. ED के अनुसार, उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो एक वन-पर्सन कंपनी है, को CMRL की तरफ से करीब 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. जांच एजेंसी का आरोप है कि यह रकम आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के नाम पर दी गई, लेकिन इसके पीछे कथित तौर पर कोई वास्तविक सेवा नहीं थी.

ED की जांच के मुताबिक, CMRL से एक्सालॉजिक को किए गए करीब 2.78 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर एजेंसी को शक है कि यह सामान्य कारोबारी भुगतान नहीं था. जांच एजेंसी का कहना है कि कंपनी की ओर से इसे आईटी कंसल्टेंसी के खर्च के तौर पर दिखाया गया, जबकि SFIO की जांच में इसे कथित तौर पर फर्जी खर्च के तौर पर चिन्हित किया गया. इसी मामले में CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. ससीधरन कार्था से जुड़ी एक अन्य कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (EICPL) का भी जिक्र सामने आया है.

ED के मुताबिक, इस कंपनी ने एक्सालॉजिक को करीब 50 लाख रुपये का लोन दिया था, जबकि एक्सालॉजिक समय पर इस लोन की रकम वापस नहीं कर पा रही थी. एजेंसी इस लेनदेन को भी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में देख रही है.

वीणा और CMRL के प्रमोटर्स से जुड़े ठिकानों पर भी ली गई थी तलाशी

ED के मुताबिक, इससे पहले 27 मई 2026 को वीणा और CMRL के प्रमोटर्स से जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी ली गई थी. उस कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी को वीणा से जुड़े कुछ हाथ से लिखे हुए हिसाब-किताब और नोट्स मिले थे. ED के अनुसार, इन नोट्स में कई लोगों के नाम, उनके साथ लेनदेन की रकम, खर्च की गई रकम और दुबई भेजी गई रकम का डीटेल्स लिखा हुआ था.

जांच एजेंसी के मुताबिक, इन हाथ से लिखे रिकॉर्ड में भारतीय रुपये के साथ-साथ AED यानी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा में भी हिसाब रखा गया था. रिकॉर्ड के अनुसार करीब 3.49 लाख AED, यानी लगभग 85 लाख रुपये, दुबई ट्रांसफर किए जाने का उल्लेख मिला. वहीं भारतीय रुपये में दर्ज लेनदेन का कुल हिसाब करीब 20.05 करोड़ रुपये बताया गया है. ED ने इन हाथ से लिखे अकाउंट्स को जब्त कर लिया है.

ड‍िजि‍टल ड‍िवाइस भी म‍िले

तलाशी के दौरान ED को डिजिटल डिवाइस भी मिले. एजेंसी के मुताबिक, इनमें एक ऐसे SIM कार्ड की तस्वीर भी मिली, जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिया गया था और उसे Wi-Fi राउटर में इस्तेमाल किया जा रहा था. ED को शक है कि SIM कार्ड और Wi-Fi राउटर को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हासिल करने का मकसद इंटरनेट आधारित कॉल के जरिए बातचीत करना हो सकता है. जिन लोगों के नाम हाथ से लिखे रिकॉर्ड में सामने आए हैं और जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर SIM कार्ड उपलब्ध कराया था, उन सभी को भी तलाशी अभियान के दायरे में शामिल किया गया.

ED को हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के सबूत भी मिले

इस पूरे मामले में ED को कथित हवाला लेनदेन से जुड़े सबूत भी मिलने की बात कही गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए और संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए गए. एजेंसी का कहना है कि उसे ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, जो हवाला चैनल के जरिए पैसे के ट्रांसफर की ओर इशारा करते हैं.

ED के मुताबिक, वीणा के पास मिले हाथ से लिखे हिसाब-किताब में दर्ज रकम उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से काफी ज्यादा है. एजेंसी का कहना है कि रिकॉर्ड में दर्ज रकम सिर्फ CMRL से मिली करीब 2.78 करोड़ रुपये की रकम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बड़ी रकम के लेनदेन का विवरण मौजूद है.

ED की शुरुआती जांच के मुताबिक, CMRL के मैनेजमेंट पर आरोप है कि कंपनी के जरिए कथित तौर पर अपराध से हासिल रकम यानी Proceeds of Crime तैयार की गई और इस रकम का इस्तेमाल अलग-अलग लोगों को कथित रिश्वत देने में किया गया. एजेंसी का कहना है कि वीणा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें CMRL से कथित तौर पर बिना कोई वास्तविक सेवा दिए रकम मिली.

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