जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटा, 3 लोगों की मौत, कई घर क्षतिग्रस्त

जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटा है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है. इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं. कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. स्‍थानीय एजेंसियां रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं.

रामबन:

जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटा है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है. इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं. कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. स्‍थानीय एजेंसियां रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं. बताया जा रहा है कि मरनवालों की संख्‍या बढ़ सकती है. जम्‍मू-कश्‍मीर में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित पर्वतीय क्षेत्र राजगढ़ में शनिवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई. अधिकारियों ने बताया कि बचावकर्मियों को दो महिलाओं समेत तीन लोगों के शव मिले हैं. लापता लोगों की तलाश की जा रही है.

