सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जेल में बंद लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी है. अदालत ने याचिका पर सुनवाई 8 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. अमेरिका के विदेश मंत्री रुबियो ने सऊदी अरब के मंत्री के साथ की बैठक कर मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर चर्चा की. ईरानी राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ना हो, तब तर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना की जाए. यहां पढ़ें देश-दुनिया का हर अपडेट.
थलापति विजय की आखिरी फिल्म की रिलीज फिलहाल टली
थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन की रिलीज फिलहाल टाल दी गई है. ये फिल्म इसी महीने की 9 तारीख को रिलीज होने वाली थी. भारत में यह फिल्म कई तरह की मुश्किलों में फंस गई है. इस वजह से ही इसी रिलीज डेट अभी टाल दी गई है.
अमित शाह से मिले चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अनुरोध किया कि संसद में एक विधेयक लाकर राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए.
ट्रंप ने US को 66 इंटरनेशनल संगठनों से बाहर निकाला
व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि आज, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किए, जिसमें 66 इंटरनेशनल संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालना शामिल है, जो अब अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते हैं, जिसमें 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं.
भोपाल में कांग्रेस का कैंडल मार्च
भोपाल में कांग्रेस नेता संतोष कंसाना ने कहा कि जिन लोगों की दूषित पानी पीने से मौत हो गई है, हम उन्हें कैंडल मार्च के ज़रिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बीजेपी भाजपा सरकार इंदौर की जनता को पानी तक की सुविधा नहीं दे पाई है. दूषित पानी पीने के कारण वहां 18 बेकसूर लोगों की मृत्यु हो गई है.
US सीनेटर की ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत
अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट कर बताया कि आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बहुत अच्छी मीटिंग के बाद, उन्होंने उस बाइपार्टीशन रूस प्रतिबंध बिल को मंज़ूरी दे दी है, जिस पर मैं महीनों से सीनेटर ब्लूमंथल और कई दूसरे लोगों के साथ काम कर रहा था. यह सही समय पर होगा, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, और बेगुनाहों को मारना जारी रखे हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में आज सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज जेल में बंद लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने एक याचिका दायर कर उनकी हिरासत को चुनौती दी है.