सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जेल में बंद लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी है. अदालत ने याचिका पर सुनवाई 8 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. अमेरिका के विदेश मंत्री रुबियो ने सऊदी अरब के मंत्री के साथ की बैठक कर मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर चर्चा की. ईरानी राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ना हो, तब तर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना की जाए. यहां पढ़ें देश-दुनिया का हर अपडेट.

