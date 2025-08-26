विज्ञापन
हिमाचल के किन्नौर में फिर फटा बादल, सैलाब का खौफनाक वीडियो देख दिल दहल उठेगा

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बारिश बहुत कम होती हैं या होती ही नही है. लेकिन इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बादल फटने की घटनाएं हैरान करने वाली हैं .

  • हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई है, जिससे लोग भयभीत हैं.
  • किन्नौर में बारिश कम होने के बावजूद पिछले महीनों में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं.
  • बादल फटने के बाद तेज गति से पानी और मलबे का सैलाब पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ देखा जा सकता है.
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बादल फटने (Himachal Cloud Burst) की घटना हुई है. किन्नौर जिले के पानवी नाले मे बादल फटने  से भयानक बाढ़ आ गई है. बादल फटने की घटना के बाद आसपास के गांवों के लोग सहमे हुए हैं. हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बारिश बहुत कम होती हैं या होती ही नही है. लेकिन इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बादल फटने की घटनाएं हैरान करने वाली हैं.

ये भी पढ़ें- घर टूटे.. सड़कें गायब और बाढ़ में बह गईं जिंदगियां, कुल्लू में बादल फटने के बाद अब कैसे हैं हालात?

बादल फटते ही आया भीषण सैलाब

बादल फटने के बाद तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बादल फटते ही किस तरह से पानी और मलबे का सैलाब पहाड़ों से नीचे गिर रहा है. इसकी स्पीड बहुत ही तेज है. बाढ़ का ये वीडियो डरा देने वाला है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल में बादल फटा है. पिछले दिनों भी बादल फटने की घटना सामने आई थी.

हिमाचल में कुदरत की मार

हिमाचल प्रदेश इन दिनों कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ तेज बारिश हो रही है. दूसरी तरफ बादल फटने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं. 13 अगस्त को रामपुर बुशहर के गांनवी में श्रीखंड महादेव के पास बादल फटने से भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी थी. गानवी खड्ड में उफान आने से गांनवी पुल बह गया था. गानवी बस स्टैंड डूब गया, और आसपास की दुकानों में पानी भर गया और मलबा घुस गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, 2 शेड बह गए, जबकि 6 शेड पानी में डूब गए थे. 

पिछले दिनों भी बादल फटने से हुई थी तबाही

13 अगस्त को आसमान से बरसी आफत ने राज्य के 5 इलाके शिमला, किन्नौर, लाहुल-स्पीति, और कुल्लू में तबाही मचा दी थी. जिसकी वजह से भयानक तबाही हुई थी. ऋषि डोगरी घाटी में बादल फटने से होजो नाला में ऐसी बाढ़ आई कि 4 मजदूर फंस गए थे. बाढ़ की तस्वीरें डरा देने वाली थीं.

