मैडम, आपके सरकारी वाहन का पीयूसी एक्सपायर है... RTO ने सुना और काट दिया अपनी ही गाड़ी का चालान

आरटीओ सोना चंदेल कालाअंब क्षेत्र में वाहनों की नियमित जांच पर निकली थीं. इस दौरान उन्‍होंने अपनी ही सरकारी वाहन का चालान काटकर अलग संदेश दिया है.

  • हिमाचल प्रदेश की RTO सोना चंदेल ने अपने सरकारी वाहन का चालान स्वयं काटकर नियमों का पालन सुनिश्चित किया.
  • 20 दिसंबर को कालाअंब क्षेत्र में जांच के दौरान उनके सरकारी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक्सपायर पाया गया था.
  • उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने वाहन का चालान 500 रुपए का काटकर कानून के प्रति समर्पण दिखाया.
कानून सबके लिए बराबर है. हम सभी ने ऐसा कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की एक अधिकारी ने इसे हकीकत में बदलकर एक मिसाल पेश की है. सिरमौर की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चंदेल ने अपने ही सरकारी वाहन का चालान काट दिया. ये कोई पहला मौका नहीं है, जब उन्‍होंने ऐसा किया है बल्कि वे नियम तोड़ने पर अपने ही परिवार के एक सदस्य की स्कूटी पर पहले भी जुर्माना लगाकर साफ संदेश दे चुकी हैं कि कानून सबके लिए समान है. 

जानकारी के अनुसार, यह मामला 20 दिसम्बर 2025 का है. आरटीओ सोना चंदेल उस दिन कालाअंब क्षेत्र में वाहनों की नियमित जांच पर निकली थीं. जांच के दौरान यह सामने आया कि बैरियर पर तैनात स्‍टाफ भी निजी वाहनों का उपयोग कर रहा था.

कर्मचारी ने बताया- एक्‍सपायर है पीयूसी 

जांच के दौरान ही उन्होंने कर्मचारियों से वाहनों के दस्तावेजों को लेकर सवाल किया. सभी ने दस्तावेजों के सही होने की बात कही, लेकिन इसी बीच एक कर्मचारी ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कह दिया कि मैडम, आपके सरकारी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) एक्सपायर हो चुका है. यह सुन मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए.

ऐसे मामलों में जहां आमतौर पर लोग मामले को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं आरटीओ ने बिना किसी संकोच के अपने ही सरकारी वाहन का 500 रुपए का चालान काट दिया. इतना ही नहीं मौके पर ही वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र भी बनवाया गया.

अपनों पर पहले भी कस चुकी हैं कानूनी शिकंजा

बता दें कि आरटीओ सोना चंदेल इससे पहले भी अपनों पर कानून का शिकंजा कस चुकी हैं. 27 मई 2025 को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अभियान के दौरान उनके परिवार के एक सदस्य की स्कूटी पर नंबर प्लेट नहीं पाई गई, जैसे ही यह जानकारी सामने आई, उन्होंने बिना किसी रियायत के 3,000 रुपए का चालान काट दिया.

