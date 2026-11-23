- कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर सरकार द्वारा रोक दिया गया है
- सौरव दास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए लंदन जा रहे थे लेकिन उन्हें यात्रा से रोका गया
- सीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी सौरव दास के रोके जाने की जानकारी साझा की है
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने एक्स पर कहा कि उन्हें सरकार द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है. दास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए लंदन जा रहे थे. हालांकि सरकार या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
सीजेपी ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी इसकी जानकारी दी. सीजेपी ने लिखा, सौरव दास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 'ऑक्सफोर्ड यूनियन' में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया था, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है. यह सरकार शिक्षित आवाजों से इतनी डरी हुई है कि अब वह उन लोगों को भी रोकने पर उतर आई है, जो भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाते हैं.
🚨#ImportantAnnouncement🚨 I have been stopped by this cowardly Modi Govt at the Delhi Airport from flying to London to deliver a lecture at the University of Oxford. @Cockroachisback— Saurav Das (@SauravDassss) November 23, 2026
वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा. दीपके ने एक्स पर लिखा, 'सौरव को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों को इस बात से जलन हो रही है कि सौरव को ऑक्सफोर्ड से न्योता मिला है.
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