छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा; अनियंत्रित यात्री बस पलटी, 5 की मौत, कई घायल 

Chhattisgarh-Jharkhand Border Accident: छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की सीमा पर ओरसा घाटी में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं. हादसा इतना गंभीर था कि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा‑तफरी मच गई.

हादसे की सूचना मिलते ही बलरामपुर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और राहत‑बचाव कार्य में जुट गई. बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम से झारखंड जा रहे थे. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

खबर का अपडेट जारी है...