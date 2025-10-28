विज्ञापन
विशेष लिंक

मोंथा तूफान का असर UP तक, छठ पर आज दिल्ली में होगी बारिश, ठंड से छूटेगी कंपकंंपी, जानें अपने राज्य का हाल

Weather Update: छठ के मौके पर दिल्ली-एनसीआर वालों का खास तौर पर संभलकर रहने की जरूरत है. दरअसल सोवार को हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. 28 अक्टूबर को दिन में मौसम ठंडा रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी.

Read Time: 4 mins
Share
मोंथा तूफान का असर UP तक, छठ पर आज दिल्ली में होगी बारिश, ठंड से छूटेगी कंपकंंपी, जानें अपने राज्य का हाल
28 अक्टूबर को मौसम का हाल.
  • छठ पूजा के दौरान दिल्ली, यूपी समेत कई हिस्सों में बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.
  • बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराने की संभावना है.
  • दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगह हल्की बारिश के साथ तेज ठंडी हवाएं चलेंगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

छठ पूजा के मौके पर देश के मौजम का मिजाज बदल गया है. सोमवार रात दिल्ली, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. सोमवार शाम से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं. हवा की वजह से सिहरन महसूस की जा रही है. मौसम का हाल अगर ऐसा ही रहा तो सर्दी और बढ़ जाएगी. वहीं बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के तट से टकरा सकता है. इसकी वजह से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है. वहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं. तूफान को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. वहीं दिल्ली वालों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- चक्रवाती तूफान 'मोंथा' मचाएगा तांडव, 5 राज्यों में NDRF की 22 टीमें तैनात

केरल में आज तेज बारिश का अलर्ट

केरल के कई जिलों में सोमवार को तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया. अलप्पुझा जिले में तेज हवाओं की वजह से अर्थुनकल तट के पास एक मछुआरे की नाव पलट जाने से उसकी मौत हो गई.पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम पॉल देवासिया है, जो अर्थुनकल का निवासी था. वह सुबह-सुबह मछली पकड़ने गया था. हालांकि, अन्य मछुआरों ने उसे बचाकर पानी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई.आईएमडी ने मंगलवार को भी तेजी बारिश की आशंका जताई है.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

कैसा है दिल्ली-NCR का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बारिश हो सकती है. सोमवार को भी हल्की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था. 28 अक्टूबर को दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत है, क्यों कि दिन में तेज ठंडी हवाएं चलेंगी. आज का दिन बहुत ही ठंडा रहने वाला है. सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर में धूप निकली ही नहीं. लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ और रात बहुत ही ठंडी रही. सोमवार देर शाम ही बादल छाने के साथ ही कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई.

कैसा है यूपी का मौसम?

उत्तर प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर के बीच पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है. राज्य के ज्यादातर जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. वाराणसी समेत आसपास के जिलों में सोमवार शाम रिमझिम बारिश हुई. इसकी वजह से छठ घाटों पर डूबते सूरज को अर्घ्य देने वालों को काफी परेशानी हुई. सोमवार को हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं. इस बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा.

छठ पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, छठ के मौके पर मंगलवार को बिहार का मौसम शुष्क रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 30 और 31 अक्टूबर को राज्य में बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है.

कैसा है हिमाचल प्रदेश का मौसम?

हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है. 28 अक्टूबर को लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. वहीं हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर में आंशिक रूप से बादल छाये रह सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weather Update, Delhi NCR Rain Alert, Winters, Chhath Rain Alert, Bihar Up Rain
Get App for Better Experience
Install Now