चेन्नई थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊपर से गिरा आर्च, दबकर 9 मजदूरों की मौत

तमिलनाडु के नॉर्थ चेन्नई में मंगलवार को एक थर्मल पावर प्लांट में निर्माणाधीन आर्च गिर गया, जिसमें दबकर 9 मजदूरों की मौत हो गई. वहीं एक अन्य शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है. यह दर्दनाक हादसा थिरुवल्लूर जिले के पोन्नेरी के पास वायल्लूर में बन रहे पावर प्लांट में हुआ.

असम के रहने वाले थे मृतक मजदूर

बताया जा रहा है कि इमारत की चौथी मंजिल पर जब 30 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. मृतकों में ज्यादातर मजदूर असम के बताए जा रहे हैं. घटनास्थल पर बचाव और राहत का काम जारी है.

हादसा उस समय हुआ, जब निर्माण के दौरान, लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े आर्च स्ट्रक्चर पर मजदूर काम कर रहे थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होने के चलते मचान गिर गया और मजदूर मलबे में दब गए.

हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई. उनके शवों को स्टेनली अस्पताल ले जाया गया है. एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है.

तमिलनाडु सरकार का 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान

इस घटना पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ''मुझे यह समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ कि एन्नोर में भेल कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बिजली संयंत्र के निर्माण कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में असम राज्य के नौ श्रमिकों की मृत्यु हो गई. मैं उन सभी के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई. मैंने मंत्री और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर जाकर राहत कार्य करने का निर्देश दिया है.''

उन्होंने आगे लिखा, ''मैंने यह भी आदेश दिया है कि मृतक श्रमिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके शवों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के उपाय किए जाएं.''

केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में हुई मौत पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है.