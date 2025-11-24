विज्ञापन
तमिलनाडु के तेनकासी में दो बसों की टक्कर, 6 लोगों ने गंवाई जान

तमिलनाडु के तेनकासी जिले में सोमवार को दो निजी बसों की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए.

तमिलनाडु के तेनकासी में दो बसों की टक्कर, 6 लोगों ने गंवाई जान
  • तेनकासी जिले में दो निजी बसों की आमने-सामने टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई.
  • मदुरै से सेनकोट्टई जा रही बस के चालक की तेज गति और लापरवाही से यह सड़क दुर्घटना हुई है.
  • दुर्घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों और दमकलकर्मियों ने बचाव कार्य में तेजी से भाग लिया.
तमिलनाडु के तेनकासी जिले में सोमवार को दो निजी बसों की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए.

इस सड़क हादसे पर पुलिस ने जानकारी दी है. मदुरै से सेनकोट्टई जा रही एक निजी बस और तेनकासी से कोविलपट्टी जा रही एक अन्य बस के बीच टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों और दमकलकर्मियों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया.

'तेज स्पीड में चला रहा था बस'

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मदुरै से सेनकोट्टई जा रही बस का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. अधिकारियों ने कहा, 'जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि बस चालक की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यह दुर्घटना हुई.'

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

सभी 28 घायल यात्रियों का पास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है. घटनास्थल पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कुछ पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

CCTV के आधार पर जांच जारी

पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की जांच कर रही है.

