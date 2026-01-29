हमने बेहतर तरीका अपनाया... चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीत NDTV से बोले सौरभ जोशी

- चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर के लिए हुए चुनाव में भाजपा के सौरभ जोशी को 18 वोट प्राप्त हुए
- आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश ढिंगरा को 11 वोट और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गाबी को सात वोट मिले
- मतदान गुप्त पद्धति से नहीं बल्कि पार्षदों ने हाथ उठाकर और मौखिक सहमति देकर अपने समर्थन का इजहार किया
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षद सौरभ जोशी (Saurabh Joshi) गुरुवार को हुए चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में नए महापौर चुने गए हैं. त्रिकोणीय मुकाबले में जोशी को 18 वोट मिले, आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार योगेश ढिंगरा को 11 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गाबी को सात वोट मिले. मेयर चुने जाने के बाद एनडीटीवी से खास बातचीत में सौरभ जोशी ने कहा कि हमने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का बेहतर तरीका अपनाया है. इस जीत से हम संतुष्ट हैं.
चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट- मेयर सौरभ
मेयर चुने जाने के बाद एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सौरभ जोशी ने कहा, 'हम महापौर चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हैं.' चंडीगढ़ महापौर चुनाव में धांधली के लग रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि हमने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का बेहतर तरीका अपनाया है.
डिप्टी मेयर सुमन शर्मा बोले- AAP में हो रही थी घुटन
वहीं, डिप्टी मेयर सुमन शर्मा ने कहा, 'मुझे आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस होती थी, इसलिए अब मैं भाजपा में शामिल हो गई हूं. एक वजह यह भी है कि मेरे क्षेत्र में काम ठीक से नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है.'
गुप्त मतदान तरीके से नहीं हुआ मतदान
मेयर चुनाव के दौरान मतदान में हिस्सा ले रहे पार्षदों ने पूर्व की गुप्त मतदान पद्धति के बजाय अपने उम्मीदवार के पक्ष में हाथ उठाकर समर्थन जताया. उम्मीदवार के समर्थन में हाथ उठाने के बाद पार्षदों ने मौखिक रूप से भी अपनी सहमति दी. मनोनीत पार्षद रामनीक सिंह बेदी को चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया. चंडीगढ़ नगर निगम के 35 सदस्यीय सदन में भाजपा के 18 पार्षद, आप के 11 और कांग्रेस के छह पार्षद हैं. चंडीगढ़ के सांसद को भी 35 सदस्यीय नगर निगम के पदेन सदस्य होने के नाते मतदान का अधिकार प्राप्त है. कांग्रेस के मौजूदा सांसद मनीष तिवारी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी के समर्थन में हाथ उठाया.
