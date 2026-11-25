Pune News: महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर दिनदहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने शख्स को बीच सड़क पर घेर लिया और उस पर फायरिंग कर दी. गोली लगने के बाद भी हमलावर नहीं रुके. उन्होंने मचेटी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए. इस घटना के कुछ ही मिनटों बाद उस शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

अदालत के बाहर हुई इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. शिवाजीनगर पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात आपसी रंजिश का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और कारण है. इस वक्त एक टीम आसपाल लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश में भी जुटी है, ताकि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

4 दिन पहले ही जेल से छूटा था मृतक

इस व्यक्ति की पहचान मंदार मारुति किवले के रूप में हुई है. पुणे के संतोषनगर कटराज में जमीन और पैसों के विवाद को लेकर 20 अप्रैल 2025 को शुभम सुभाष चव्हाण की हत्या के मामले में किवले जेल गया था. वह चार दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और आज जब वह कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत पहुंचा, तो बाहर ही उस पर हमला कर दिया गया. वायरल हो रहे वीडियो में उसे फुटपाथ पर पड़ा देखा जा सकता है, जिसमें उसका एक हाथ कटा हुआ नजर आ रहा है.

4 से 5 हमलावरों ने किया था हमला

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है. पुलिस की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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