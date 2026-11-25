उत्तर प्रदेश के झांसी से बकरी चोरी का हाईटेक तरीका इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है. हैरत की बात यह है कि बकरी चोर पैदल नहीं, बल्कि होंडा सिटी कार से बकरियां चुराने आते थे. सीपरी बाजार पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही कार और कैश भी बरामद किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला झांसी जनपद के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहरगिर्द का है. यहां रहने वाले विवेक यादव ने सीपरी बाजार थाना पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था कि 21 नवंबर को उनके बाड़े से 4 बकरियां और 2 बकरे चोरी हो गए हैं. झांसी के चोरों का यह कारनामा सुनकर हर कोई हैरान है. सबसे ज्यादो चोरों के तरीकों पर चर्चा हो रही है. झांसी में चोर पैदल नहीं, बल्कि होंडा सिटी कार से बकरियां चोरी करने पहुंचते थे. अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को अपने चंगुल में ले लिया है.

झांसी पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है और मामले में जांच शुरू की है. पकड़े गए चोरों के पास से घटना में प्रयोग की गई कार और कैश बरामद किया गया है.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और चोरों की तलाश शुरु कर दी. पुलिस ने मकसद नाम के बकरी चोर को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से पुलिस को 5,260 रुपए कैश, होंडा सिटी कार और लोहे का टायर लीवर मिला है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछ-ताछ में बताया कि वह अपने दो साथियों सलमान और आलिम के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में बकरियां चोरी करता था. चोरी की गई 6 बकरियों को मंडी में 20 हजार रुपये में बेच दिया था. तीनों ने रकम आपस में बांट ली और कुछ पैसे शराब और दावत में खर्च कर दिए. पुलिस ने बताया कि वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

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