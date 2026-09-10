BRICS मेहमानों को परोसा जाएगा 'भारत का स्वाद', दिल्ली के लग्जरी होटलों में खास तैयारी

राजधानी दिल्ली 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए बिल्कुल तैयार है. 12 और 13 सितंबर को होने वाली इस समिट में दुनिया के कई देशों में मेहमान शिरकत लेंगे. भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई समेत कई देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे.

यह समिट भारत मंडपम में होगा, लेकिन कुछ सबसे दिलचस्प तैयारियां दिल्ली के लग्ज़री होटलों में पर्दे के पीछे हो रही हैं, जहां समिट के दौरान डेलीगेट्स ठहरेंगे. खास मेहमाननवाजी से लेकर अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए तैयार किए गए मेन्यू तक, शहर के प्रमुख होटल आने वाले मेहमानों को भारत का स्वाद चखाने और उनकी अलग-अलग खाने की पसंद का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

NDTV ने ब्रिक्स डेलीगेट्स की मेजबानी की तैयारी कर रहे तीन होटलों, द लीला पैलेस, ताज महल और द ललित, से बात की ताकि यह पता चल सके कि उनके बंद दरवाजों के पीछे क्या परोसा जा रहा है.

ताज महल होटल मेहमानों का 'ट्रेडिशन टू टेबल' के साथ स्वागत करेगा

ताज महल होटल में 'ट्रेडिशन टू टेबल' का स्वाद

दिल्ली का फेमस ताज महल 'ट्रेडिशन टू टेबल' थीम के साथ ब्रिक्स डेलीगेट्स का स्वागत करेगा. यह ताज के शेफ द्वारा तैयार की गई रेसिपीज का एक कलेक्शन है, जो उनके शुरुआती कुकिंग गुरुओं और उनकी माताओं से प्रेरित है. यह भारतीय मेहमाननवाजी की भावना और हमारी पाक-कला की परंपराओं की आत्मा को दर्शाता है. इस कलेक्शन में ऐसी रेसिपीज शामिल हैं, जिनका उन शेफ के साथ निजी जुड़ाव है, जो इनके साथ बड़े हुए हैं.

यह कुकिंग कॉन्सेप्ट भारत के छह क्षेत्रों के पारंपरिक नमकीन स्नैक्स तक फैला हुआ है, जिसमें कश्मीर के मसालेदार अखरोट, पुरानी दिल्ली के मैदा काजू, महाराष्ट्र की भाकरवड़ी, राजस्थान की मिनी कचौड़ी, बंगाल की कूचो निमकी और तमिलनाडु का मुरुक्कू शामिल हैं. यह कलेक्शन उन खास सामग्रियों, टेक्सचर और बनाने के तरीकों को उजागर करता है, जो भारत के विविध क्षेत्रीय व्यंजनों की पहचान हैं.

ताज महल, नई दिल्ली के एरिया डायरेक्टर (ऑपरेशन्स) और जनरल मैनेजर डॉ. अनमोल अहलूवालिया ने कहा, 'लगभग पांच दशकों से ताज महल, नई दिल्ली को दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, राजनयिकों और प्रतिष्ठित नेताओं का स्वागत करने का सम्मान मिला है. भारत की पाक-कला विरासत की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हुए, यह यादगार तोहफा उस गर्मजोशी, देखभाल और जुड़ाव की भावना को दर्शाता है, जो ताज के अनुभव की पहचान है.'

द लीला पैलेस में कमल थीम पर मेहमानों के लिए तैयार किए गए व्यंजन

द लीला पैलेस में कमल थीम पर खास पेशकश

दिल्ली का द लीला पैलेस BRICS समिट 2026 के डेलीगेट्स के लिए खास खाने-पीने का अनुभव तैयार कर रहा है. यह अनुभव देश की विरासत को आधुनिक सोच के साथ पेश करता है. इसके लिए हाथ से बना एक खास कमल का फूल तैयार किया गया है, जिसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में इसके कई अर्थों की वजह से चुना गया है. यह BRICS इंडिया 2026 की पहचान का प्रतीक है और 'द लीला' की अपनी यात्रा से भी खास तौर पर जुड़ा है. गुलाब, केसर और इलायची से बनी तथा देसी भारतीय फलों के साथ परोसी जाने वाली यह कमल की आकृति, भारत की खासियत को दर्शाते हुए अर्थ और कारीगरी का अनूठा संगम है.

द लीला पैलेस के एग्जीक्यूटिव शेफ करण ठाकुर ने बताया, "पैलेस की कुलीनरी टीम खास डिशेज तैयार करती है, जिन्हें हमारे मेहमान बहुत पसंद करते हैं और आने वाले डेलीगेट्स ने भी इनकी काफी तारीफ की है. इसके साथ ही 'औजस्य बाय द लीला' की मिलेट कुकीज, हाथ से बनी ग्रेनोला बार और वेलनेस इन्फ्यूजन भी परोसे जाते हैं, जो भारतीय सामग्री की खूबियों को पोषण के आधुनिक तरीके के साथ जोड़ते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हर चीज को बहुत सोच-समझकर चुना गया है, ताकि हमारे विदेशी मेहमानों को भारत का ऐसा अनुभव मिले जो बेहतरीन और अनोखा हो, और साथ ही 'द लीला' की मेहमाननवाजी की सोच से गहराई से जुड़ा हो."

द ललित ने BRICS शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किया खास मेन्यू

द ललित में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्वाद का संगम

द ललित ने BRICS समिट के लिए एक खास मेन्यू तैयार किया है. यह मेन्यू भारत की समृद्ध क्षेत्रीय खान-पान की विरासत का जश्न मनाता है और साथ ही इसमें इस आयोजन की भावना को दर्शाने वाले कुछ खास प्रभाव भी शामिल हैं. यह मेन्यू आम दावत वाले खाने से कहीं आगे है. इसमें गलोटी कबाब और तंदूर में बनी रोटियों जैसी क्लासिक डिशेज को नए और बेहतरीन अंदाज़ में पेश किया गया है. साथ ही, इसमें मिलेट से बनी कई डिशेज भी शामिल हैं, जो भारत की पोषण संबंधी परंपराओं और खान-पान की आधुनिक संभावनाओं को उजागर करती हैं.

शेफ ने कुछ खास डिशेज भी तैयार की हैं, जैसे मिसो पेस्ट के साथ ब्रेज्ड बैंगन, धीमी आंच पर पकाई गई चाइनीज कैबेज और एम्बर सॉस के साथ जापानी स्टाइल में बनी मीठी राजमा.

द ललित के जनरल मैनेजर विशाल शर्मा ने कहा कि ये खास बातें अलग-अलग तरह के खान-पान के प्रभावों को एक ही मेज पर लाने का हमारा तरीका हैं, जबकि हम भारतीय मेहमाननवाजी की गर्मजोशी और खासियत से जुड़े रहते हैं. यह मेन्यू हमारी कुलीनरी टीम के लिए एक जुनून भरा प्रोजेक्ट रहा है और यह 'द ललित' की पहचान को दर्शाता है, ऐसी मेहमाननवाजी जो गर्मजोशी भरी, सम्मानजनक और पूरी तरह से भारतीय है.

यह भी पढ़ें: Explainer: भारत, चीन और रूस; दिल्ली में तीन महाशक्तियों के जुटान पर क्यों अमेरिका को होगी टेंशन