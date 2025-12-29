विज्ञापन
37 minutes ago
नई दिल्‍ली:

उत्तर भारत में भीषण सर्दी पड़ रही है. हालांकि सर्दी के साथ सबसे ज्‍यादा परेशानी कोहरे के कारण हो रही है. कोहरे के कारण देश के उत्तर भारत में यातायात प्रभावित हुआ है. साथ ही इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं का भी अंदेशा हर वक्‍त बना रहता है. आज भी दिल्‍ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई अन्‍य राज्‍यों में घना कोहरे देखने को मिल रहा है. इसके कारण कई जगहों पर सड़क पर यातायात रेंग रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरे से राहत नहीं मिलेगी.

Live updates:

Dec 29, 2025 08:07 (IST)
4 फ्लाइट्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट

कई एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से 4 फ्लाइट्स को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है. एयरपोर्ट विमानों की सुचारू आवाजाही के लिए हर संभव मदद दे रहा है.

Dec 29, 2025 07:44 (IST)
कोहरे को लेकर एडवाइजरी जारी

इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, "आज सुबह दिल्ली और हिंडन (एयरपोर्ट) में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं, और जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं. हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की ज़रूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही हैं... मौसम ठीक होने के बाद, ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे, और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी..." हो सकते हैं। हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की ज़रूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही हैं... मौसम ठीक होने के बाद, ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे, और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी..."

Dec 29, 2025 07:17 (IST)
घन कोहरे की वजह से फ्लाइट्स डिले

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई.

Dec 29, 2025 07:12 (IST)
यूपी, दिल्ली से बिहार तक घना कोहरा

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरे का कोहराम दिख रहा है. घने कोहरे में सड़क, पुल हो या एलिवेटेड रोड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. कोहरे के साथ सर्दी ने भी तेवर दिखाया है और शीत लहर से उत्तर भारत में ठिठुरन गलन बढ़ गई है. 

