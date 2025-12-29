इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, "आज सुबह दिल्ली और हिंडन (एयरपोर्ट) में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं, और जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं. हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की ज़रूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही हैं... मौसम ठीक होने के बाद, ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे, और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी..." हो सकते हैं। हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की ज़रूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही हैं... मौसम ठीक होने के बाद, ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे, और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी..."