दिल्ली में गणतंत्र दिवस उत्सव का औपचारिक समापन आज होने जा रहा है, विजय चौक पर भव्य बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा. सैन्य परंपरा, अनुशासन और भारतीय संगीत की शानदार प्रस्तुति वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर हर साल की तरह दुनिया की निगाहें टिकी हैं. समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी, जबकि उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे. दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे राजपथ क्षेत्र में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है.

इस बीच पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह हुए प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में सदमे का माहौल है. आज बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया. बुधवार देर रात तक दादा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मैदान में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी.



