संसद के दोनों सदनों में आज माहौल बेहद टकरावपूर्ण रहने वाला है. लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नोटिस औपचारिक रूप से सौंपने की तैयारी में है, जिसमें 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर होने की जानकारी सामने आई है. इसके साथ ही ऊर्जा संकट, खासकर देशभर में गहराते एलपीजी सिलेंडर संकट पर भी जोरदार बहस होने की संभावना है, जिसे आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी विशेष रूप से उठाया. वहीं, निजी विधेयकों और संकल्पों पर भी बहस के जरिए सांसद अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे रखेंगे.
राज्यसभा में भी सुबह प्रश्नकाल के बाद मिडिल ईस्ट संकट पर व्यापक बहस की विपक्ष की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्रीय तनाव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है. दोनों सदनों में निजी सदस्यों के विधायी कार्य दोपहर बाद लिए जाएंगे.
LPG पर मचा हाहाकार
इन्हीं सबके बीच देशभर में LPG की किल्लत से हाहाकार मचा है. कई शहरों में लंबी कतारें, बढ़ी कीमतें और 25‑दिवसीय रीफिल नियम ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.
उधर, संसद में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की कार्रवाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां SIR (Special Intensive Revision) को लेकर लंबे समय से विवाद गहरा रहा है.
वीकेंड पर भी संसद की बैठक हो, विपक्ष को सरकार का प्रस्ताव: सूत्र
केंद्र सरकार ने विपक्ष को प्रस्ताव दिया है कि वीकेंड पर भी संसद की बैठक हो. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 28-29 मार्च को शनिवार और रविवार के दिन वीकेंड पर भी दोनों सदनों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव है. सरकार के महत्वपूर्ण बिलों के लिए वीकेंड पर बैठक बुलाई जाएगी. दरअसल, 19-20 मार्च को गुडी पड़वा/उगाही और ईद की छुट्टी है. वहीं 26 मार्च को रामनवमी की भी छुट्टी रहेगी. इसलिए कामकाज निपटाने के लिए वीकेंड पर भी सदन की बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया गया है.
अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2025 में बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन और चक्रवात ‘मोंथा’ से प्रभावित छह राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है.
कौन‑कौन से राज्यों को कितनी सहायता?
इस राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से स्वीकृत किया गया है। मंजूर की गई कुल राशि में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश का हिस्सा इस प्रकार है:
आंध्र प्रदेश- ₹341.48 करोड़
छत्तीसगढ़- ₹15.70 करोड़
गुजरात- ₹778.67 करोड़
हिमाचल प्रदेश- ₹288.39 करोड़
नगालैंड- ₹158.41 करोड़
जम्मू-कश्मीर (UT)- ₹330.34 करोड़
केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ खड़ी
सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में राज्यों के साथ 'कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है' और उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है.
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
LPG संकट की खबरों के बीच विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. लोकसभा में भी शुरू होते ही भारी हंगामा देखने को मिला. ऐसे में स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.
बेंगलुरु में LPG संकट गहराया: कैटरर्स और क्लाउड किचन अब ठेठ लकड़ी के चूल्हों पर निर्भर
बेंगलुरु में कमर्शियल LPG की कमी ने अब शहर की विशाल IT वर्कफोर्स के भोजन सप्लाई को सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया है. पिछले तीन दिनों से होटल, कैटरिंग यूनिट्स और क्लाउड किचन गैस सिलेंडर न मिलने के कारण अपने किचन चलाने के लिए जूझ रहे हैं.
शहर की बड़ी कैटरिंग सर्विस Classic Kitchen, रोजाना लगभग 2,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करती है. यह कैटरिंग सर्विस हॉस्पिटल, होटल और आईटी कर्मचारियों के लिए खाना तैयार करती है. अब गैस खत्म होने के बाद पारंपरिक लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेने पर मजबूर हो गई है.
भारत की टेक कैपिटल में लकड़ी के चूल्हों पर वापसी एक असामान्य दृश्य है, जो बताता है कि LPG संकट किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में दखल दे रहा है.