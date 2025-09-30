बिहार की वोटर लिस्ट से किसका नाम हटा या किसका नाम जुड़ा है, आज सब पता चल जाएगा. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार को विधानसभा क्षेत्रों की नई मतदाता सूची जारी की जाएगी. अब संभावना जताई जा रही है कि जल्‍द ही बिहार में विधानसभा चुनावों (Bihar Election) की घोषणा हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) मंगलवार शाम महाअष्टमी के अवसर पर दिल्‍ली के सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल में देवी दुर्गा (Durga Puja) की पूजा-अर्चना करेंगे. लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस तैयारी बैठक में लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के तीन-तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान भी शामिल होंगे. इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, जो संभवतः जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव होंगे. दिल्ली सरकार आज यमुना सफाई से संबंधित ₹1,800 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण करेगी. इसके तहत विकासपुरी में नए एसटीपी का उद्घाटन अमित शाह करेंगे.

