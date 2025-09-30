विज्ञापन
नई दिल्‍ली :

बिहार की वोटर लिस्ट से किसका नाम हटा या किसका नाम जुड़ा है, आज सब पता चल जाएगा. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार को विधानसभा क्षेत्रों की नई मतदाता सूची जारी की जाएगी. अब संभावना जताई जा रही है कि जल्‍द ही बिहार में विधानसभा चुनावों (Bihar Election) की घोषणा हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) मंगलवार शाम महाअष्टमी के अवसर पर दिल्‍ली के सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल में देवी दुर्गा (Durga Puja)  की पूजा-अर्चना करेंगे. लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस तैयारी बैठक में लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के तीन-तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान भी शामिल होंगे. इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, जो संभवतः जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव होंगे. दिल्ली सरकार आज यमुना सफाई से संबंधित ₹1,800 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण करेगी. इसके तहत विकासपुरी में नए एसटीपी का उद्घाटन अमित शाह करेंगे. 

Breaking News LIVE Updates...

Sep 30, 2025 07:25 (IST)
बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन

बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 30 सितंबर की सुबह 93 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे.

Sep 30, 2025 07:23 (IST)
दुर्गा अष्टमी पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़

प्रयागराज में शारदीय नवरात्रि 2025 के महाअष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही अलोपी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं.

Sep 30, 2025 07:21 (IST)
लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा से तोड़फोड़

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सोमवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई. ये घटना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह के ठीक दो दिन पहले हुई है. लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर पर बनी बापू की मूर्ति को कुछ अज्ञात तत्वों ने तोड दिया. भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी है. 

Sep 30, 2025 07:07 (IST)
लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक

Sep 30, 2025 07:06 (IST)
चैतन्‍यानंद सरस्‍वती का सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी गिरफ्तार

दिल्ली के 'डर्टी बाबा' चैतन्यानंद सरस्‍वती और उसके सहयोगियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. चैतन्‍यानंद की आगरा से गिरफ्तारी के बाद अब उसके चेलों पर भी पुलिस की कार्रवाई हो रही है. दिल्ली पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल केस मामले में आरोपी चैतन्यानंद के सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी (38 वर्ष) को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पीड़िता के पिता को धमकी भरे कॉल के सिलसिले में की गई, जो 14 सितंबर को एक नंबर से प्राप्त हुआ था. 

Sep 30, 2025 07:06 (IST)
कप्तान सूर्यकुमार यादव दुबई से अपने गृहनगर मुंबई पहुंचे

एशिया कप में भारत ने पाकिस्‍तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्‍तान को 5 विकेट से हरा दिया है. इसके बाद अब भारतीय खिलाड़ी घर लौट रहे हैं. मंगलवार सुबह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्‍य कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के सदस्‍य कुलदीप यादव अहमदाबाद पहुंचे. वहीं सोमवार को भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव दुबई से अपने गृहनगर मुंबई पहुंचे.  अन्‍य खिलाड़ी भी इस जीत के बाद अपने-अपने घर पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं. 

