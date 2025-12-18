बॉम्बे हाईकोर्ट समेत कई अदालतों, बैंकों, कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई से नागपुर तक हड़कंप

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई की कुछ स्थानीय अदालतों और दो प्रमुख बैंकों को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. धमकी ई-मेल के जरिए दी गई, जिसके बाद तुरंत मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें कोर्ट परिसर में पहुंचीं. सुरक्षा एजेंसियों ने गहनता से जांच की, लेकिन राहत की बात यह रही कि वहां से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.

जिन जगहों को बम की धमकी मिली, वह ज्यादातर साउथ मुंबई में हैं. इनके अलावा नागपुर की एक अदालत को भी इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया था. जांच में वह भी फेक पाया गया है.

जिन अदालतों को बम की धमकी दी गई, वह इस प्रकार हैं-

1. बॉम्बे हाईकोर्ट

2. बांद्रा कोर्ट

3. अंधेरी कोर्ट

4. मझगांव अदालत

5. एस्प्लेनेड कोर्ट (किला)

6. नासिक सेशन कोर्ट

7. अहिल्यानगर कलेक्ट्रेट

8. अकोला कलेक्ट्रेट

9. नागपुर सेशन कोर्ट

पुलिस की जांच में अब तक की सभी धमकियां फेक पाई गई हैं. फिलहाल मुंबई पुलिस धमकी भरे मेल की जांच में जुटी है. महाराष्ट्र साइबर सेल और स्थानीय पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ई-मेल कहां से भेजा गया, किसने भेजा और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है.

बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर ने बताया कि बम की धमकी और तलाशी अभियान की वजह से करीब एक घंटे तक अदालत की कार्यवाही बाधित रही. धमकी के बाद पूरे अदालत परिसर की गहन तलाशी ली गई. उसके बाद दोपहर 3 बजे से सुनवाई शुरू हो सकी.

इससे पहले, मुंबई की बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईटी पर गुरुवार सुबह धमकी भरा ईमेल भेजा गया था. निर्मल नगर थाने के अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते और सुरक्षाकर्मी अदालत परिसर पहुंचे. डॉग स्क्वॉड भी मौके पर भेजे गए.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूरे अदालत परिसर को खाली करा दिया और सभी कर्मचारियों को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा गया. किसी को अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई. पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई. हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

