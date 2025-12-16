अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी, तमिलों और पाकिस्तानियों के बदले की कही बात

Rajasthan: राजस्थान में अलवर के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी आज सुबह अलवर के ज़िला कलक्टर के ईमेल पर आई. इसमें बम धमाके की धमकी देते हुए इमारत को खाली करने की चेतावनी दी गई. अलवर मिनी सेक्रेटेरिएट को इससे पहले इसी तरह से कई बार धमकी दी जा चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि ईमेले मिलने के बाद तत्काल सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी से पूरी इमारत और परिसर की जांच की लेकिन कहीं से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. हालांकि, धमकी की बात सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया. सबसे बड़ी बात यह रही कि इसी परिसर में आज अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ADGP) विकास बंसल पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे थे.
राजस्थान में पिछले कुछ समय से लगातार बम धमाकों की धमकी देनेवाले ईमेल आ रहे हैं. आज सुबह सीकर जिले के नीमकाथाना स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी लेकिन जांच के बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला. एक दिन पहले चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.
अलवर के डीएम के ईमेल पर दी गई धमकी
अलवर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) बीना महावर ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी धमकी सुबह दी गई. आज सुबह 7:31 मिनट पर अलवर जिला कलेक्टर की ऑफिशियल मेल आईडी पर बम से उड़ने की धमकी दी गई. इस ईमेल में ठीक वही सब लिखा था जो पिछली दो बार लिखा था. ईमेल की हेडिंग में तमिल और पाकिस्तानियों का बदला लिखा था. अंदर लिखा था कि जिला कलेक्ट्रेट में बड़ा धमाका होगा. सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दें.
अधिकारी ने बताया कि यह ईमेल तमिलनाडु के आईपी ऐड्रेस से आया है. इसके बाद एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को अलर्ट किया गया. मेटल डिटेक्टर टीम को बुलाया गया है जिन्होंने जगह-जगह जांच की. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी धमकी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है.
7 सितंबर को भी मिली थी धमकी
अलवर मिनी सचिवालय को 7 सितंबर की सुबह तमिलनाडु से एक धमकी भरा ईमेल मिला था. इसमें 2021 की डीएमके सरकार का जिक्र करते हुए सेक्स रैकेट का जिक्र किया गया था. मेल भेजने वाले ने मिनी सचिवालय के साथ अन्य शहरों की महत्वपूर्ण इमारतों को भी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी थी.
ये भी पढ़ें-: Rajasthan: नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में हड़कंप; जीआरपी और पुलिस सतर्क
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं