नोएडा के इन स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सर्च के बाद पुलिस ने क्या बताया

आए दिनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मेल मिलते रहते हैं. इस बार नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

  • नोएडा में कई स्कूलों को बॉम्ब धमकी भरे ईमेल मिलने से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है
  • शिव नादर स्कूल और एमिटी स्कूल को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत स्कूलों को खाली कराया और जांच शुरू की
  • बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड ने दोनों स्कूलों में सर्च अभियान चलाया लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली
नोएडा:

दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. शुक्रवार सुबह दिल्ली से सटे नोएडा के कई स्कूलों में बॉम्ब धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. इन मेल में स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है. बम की धमकी की सूचना मिलते ही इस बारे में पुलिस को बताया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूलों को खाली कराया गया.

किन स्कूल को मिली धमकी

  • शिव नादर स्कूल
  • एमिटी स्कूल

पुलिस सर्च के दौरान क्या मिला

इन दोनों स्कूलों में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड की मदद से सर्च अभियान चलाया गया.  पुलिस ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया. साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड ने स्कूलों की पूरी जांच की. पुलिस अब धमकी भरे मेल का सोर्स ट्रेस करने में जुटी है. नोएडा पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और साइबर सेल को भी अलर्ट कर दिया गया है.

