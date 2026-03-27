पश्चिम बंगाल में एक ही जगह फिर मिले संदिग्ध बैग, पुलिस ने खोला तो फटी रह गईं आंखें, इलाके में दहशत

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की हलचलों के बीच छिटपुट हिंसा और झड़प की भी खबरें मिल रही हैं. राज्य का दक्षिण 24 परगना का भानगढ़ इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है. भानगढ़ में पिछले कुछ समय से बमों से भरे बैग मिलने की घटनाओं के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. आज शुक्रवार, 27 मार्च की सुबह चालताबेरिया क्षेत्र के दक्षिण बामुनिया इलाके से बमों से भरे दो नए थैले बरामद किए गए. हालांकि लोगों ने बताया कि स्थानीय निवासियों की सतर्कता के कारण इलाका एक बड़े खतरे से बच गया.

लोगों ने देखे लावारिस बैग

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कलाबागान के पास एक खाली जगह में दो लावारिस थैले पड़े मिले. हालांकि पहले तो इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में इलाके के कुछ निवासियों को थैलों से एक संदिग्ध गंध और असामान्य वजन महसूस हुआ. ये खबर फैलते ही दहशत फैल गई. सूचना तुरंत बिजयगंज पुलिस स्टेशन को दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने आकर दोनों थैलों को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. बाद में थैलों को खोला गया तो पता चला कि उनमें कई नए बम थे. स्थिति से निपटने के लिए बम निरोधक दल को भी मौके पर बुलाया गया. सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए इलाके को सील कर दिया गया और आम जनता की आवाजाही नियंत्रित की गई.

इलाके के लोगों में बैग मिलने के बाद दहशत फैल गई

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पहले भी मिले थे हथियार और बम

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दक्षिण बामुनिया इलाके में एक बम धमाका हुआ था. बम दोबारा बरामद होने के बाद इलाके के निवासी स्वाभाविक रूप से दहशत में हैं. इससे पहले पास के एक जलाशय से हथियार और कई बम बरामद किए गए थे, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

स्थानीय लोगों के एक वर्ग का आरोप है कि इलाके में सुनियोजित तरीके से बम जमा किए जा रहे थे. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये बम किसने रखे थे. पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि उपद्रवी इलाके में अशांति फैलाने के लिए इन विस्फोटकों को जमा कर रहे थे. बिजयगंज पुलिस स्टेशन ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है.

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