BMC Election: निकाय चुनाव के बीच ठाकरे ब्रदर्स ने मतदान केंद्रों पर उतारे भगवा गार्ड, पुलिस से नोकझोंक

- निकाय चुनावों के दौरान मुंबई के कई इलाकों में शिवसेना (UBT) और मनसे ने ‘भगवा गार्ड’ तैनात किए हैं
- बोरीवली के शांति आश्रम मतदान केंद्र पर ‘भगवा गार्ड’ के अंदर जाने की कोशिश पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया
- पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर नहीं रह सकते हैं
महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के बीच मुंबई में मतदान केंद्रों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला. फर्जी और दोबारा मतदान को रोकने के लिए शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने कई इलाकों में ‘भगवा गार्ड' तैनात किए हैं. दादर और बोरीवली जैसे क्षेत्रों में इन कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी देखी जा रही है.
बोरीवली के शांति आश्रम स्थित मतदान केंद्र के बाहर तब तनाव बढ़ गया जब ‘भगवा गार्ड' अंदर जाने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने उन्हें रोक दिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि ये गार्ड मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे से बाहर ही रहें. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई.
इसी तरह दादर में भी शिवसेना (UBT) और मनसे के कार्यकर्ता सक्रिय नजर आए. उनका दावा है कि वे फर्जी मतदाताओं पर नजर रखने के लिए तैनात हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहे. हालांकि, पुलिस ने सख्ती बरतते हुए कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता मतदान केंद्र के भीतर या उसके नजदीक नहीं रह सकते.
इस बीच, मतदान की रफ्तार बेहद धीमी देखने को मिल रही है. बीएमसी चुनाव के लिए सुबह 9:30 बजे तक सिर्फ 6.98% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि पुणे में सुबह 9 बजे तक 5.50% मतदान हुआ. मतदान सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे तक चलेगा.
मुंबई पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर कब्जे को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है. इस बार 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है. कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी दबाव के मतदान करें.
