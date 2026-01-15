कौन बनेगा मुंबई का बॉस? क्यों BMC की सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर, महानगरपालिका के पास 80 हजार की करोड़ FD

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में आज 29 सीटों पर मतदान हो रहा है. इसमें सबकी निगाहें बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर हैं, जहां ठाकरे बंधुओं पर अपना आखिरी किला बचाने का दारोमदार है, वहीं बीजेपी पहली बार शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ पहली बार अपना मेयर बनाने को उतरी है. वहीं राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) ने मराठी अस्मिता को मुद्दा बनाया है. बीएमसी का बजट 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है. यहां 125 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं.

बीएमसी का बजट 75 हजार करोड़ रुपये

140 साल पुरानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का बजट 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक है, जो कई पूर्वोत्तर राज्यों के बजट से ज्यादा है. बीएमसी के पास झील, मेडिकल कॉलेज जैसे बड़ी संपत्तियां हैं. बीएमसी ने 80 हजार करोड़ रुपये की एफडी करा रखी है.बीएमसी में 227 वार्ड हैं और बहुमत से अपना महापौर बनाने के लिए 114 सीटों की दरकार है.

बीएमसी के पास बड़ा फंड

बीएमसी के पास जो अकूत खजाना है, उसी वजह से वो राज्य में पुल, सड़क, एलिवेटेड रोड या किसी आवासीय परियोजना के लिए फंड जुटाने में ज्यादा जहमत नहीं होती है. BMC में हर वार्ड का विकास का बजट ही करोड़ों में होता है. कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पार्क, हास्पिटल जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए आसानी से फंड उपलब्ध होता है.

बीएमसी को कहां से मिलता है पैसा

बीएमसी के राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी बिल्डर्स के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से आने वाले प्रीमियम से होती है. करोड़ों अरबों रुपये के फ्लैट, इमारतों और शॉपिंग मॉल, बाजार पर प्रापर्टी टैक्स, जीएसटी से भी अरबों रुपये का खजाना बीएमसी जुटाती है.

ठाकरे बंधुओं का बड़ा इम्तेहान

शिवसेना में विभाजन के बाद यह पहला बीएमसी चुनाव हो रहा है. इससे पहले 2017 में आखिरी चुनाव हुआ था और 2022 से बीएमसी में चुनाव न होने के कारण प्रशासक जिम्मेदारी संभाल रहा है.बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है.

BMC में गठबंधन और सीटें

बीजेपी-137

शिवसेना शिंदे-90

------

एनसीपी-94

(अकेले चुनाव)

--------

शिवसेना यूबीटी-163

एमएनएस-52

------------

कांग्रेस 143

वीबीए-46

किसका कितना बजट

मुंबई- 75 हजार करोड़

पुणे-9.5 हजार करोड़

नवी मुंबई-5700 करोड़

नागपुर-5400 करोड़

मीरा भयंदर- 2700 करोड़

ठाणे- 5600 करोड़

कल्याण-डोंबिवली-3300 करोड़

भिवंडी-1100 करोड़

पनवेल-4000 करोड़

पिपरी चिंचवड़-9600 करोड़

उल्हासनगर-1000 करोड़

