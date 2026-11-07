दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट में 'टेरर एंगल', तहरीक उल मुजाहिदीन हिन्दुस्तान ने ली जिम्मेदारी

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए धमाके की जिम्मेदारी 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' नामक एक संस्था ने ली है. इस धमाके में वसुंधरा पुलिस चौकी को भारी नुकसान पहुंचा है. बीती रात हुए इस धमाके में पुलिस चौकी की खिड़कियों की कांच टूट कर बिखड़ गए. दीवारों में दरार तक आ गई थी. धमाके के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अब एक आतंकी संगठन द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी लिए जाने के बाद यह मामला बढ़ता नजर आ रहा है. तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले की जिम्मेदारी ली. साथ ही गाजी 2 नामक एक एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में भी इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है.



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