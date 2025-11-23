कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में सत्ता के बंटवारे को लेकर कांग्रेस सरकार का मजाक उड़ाया है. इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेहद अलग तरीका चुना. उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही रस्साकस्‍सी पर निशाना साधने के लिए भविष्‍यवाणी करने वाले तोते का इस्‍तेमाल किया.

मांड्या से सामने आए एक वीडियो में कुछ भाजपा कार्यकर्ता एक ज्योतिषी के तोते से भविष्यवाणी करने के लिए कह रहे हैं कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बने रहने या शिवकुमार के नए मुख्यमंत्री बनने पर राज्य का प्रदर्शन बेहतर होगा या नहीं. तोते ने एक कार्ड उठाया, जिस पर चम्बू (पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा धातु का बर्तन) का चित्र था.

इसके बाद जब तोते से शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछा गया तो उसने फूलों वाला एक कार्ड चुना.

जनता को मूर्ख बनाया गया: भाजपा

भाजपा ने इसे लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला बोला. पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को खाली चंबू थमा दिया है और उनके कानों पर फूल रख दिए हैं, जिसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया गया है.

शिवकुमार के लिए मंदिर में विशेष पूजा

इस बीच, बागलकोट में शिवकुमार के समर्थकों ने अपने नेता के लिए एक मंदिर में विशेष पूजा की. उपमुख्यमंत्री की तस्वीर भगवान के सामने रखी गई और जिला इकाई प्रमुख ने पूजा-अर्चना की.

सीएम पद को लेकर समर्थक आमने-सामने

सिद्धारमैया और शिवकुमार के समर्थकों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकस्‍सी चल रही है, जिसके पीछे दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच सत्ता-साझेदारी समझौते की अफवाह है.

सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए डीकेएस खेमे की ओर से बार-बार विरोध के बावजूद वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.