पश्चिम बंगाल में BJP उम्मीदवार पर पथराव, मौके से भागकर बचाई जान; TMC पर हमले का आरोप

झाड़ग्राम से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार को पश्चिम मिदनापुर जिले के गरबेटा के मंगलापोटा इलाके से प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ दिया. शनिवार को छठे चरण के मतदान के दौरान उन पर और उनके सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके गए.

सुरक्षाकर्मी उम्मीदवार प्रणत टुडू की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और एक बड़ा पत्थर कुछ ही दूर खड़े एक व्यक्ति को लगता है. वीडियो में दिख रहा है कि आसपास कुछ और पत्थर बरसने लगे. इसके बाद उम्मीदवार, सुरक्षा अधिकारी और कुछ मीडिया कर्मियों को भागते देखा जा सकता है.

टुडू ने घटना के लिए "तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के गुंडों" को दोषी ठहराया है और दावा किया है कि उनके दो सुरक्षाकर्मियों को सिर में चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. वहीं, बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि उनके सुरक्षा अधिकारियों ने एक महिला पर हमला किया, जब वह लाइन में इंतजार कर रही थी.

Mamata Banerjee is murdering democracy in Bengal. Now, TMC goons attack BJP's Jhargram (a Tribal seat) candidate and ABP Ananda's crew. Despite attempts to preclude people from casting vote, West Bengal has one of the highest voter turnout across the country. People are voting to… pic.twitter.com/ZMdTPhxiYw