PM मोदी रविवार को दिल्ली-NCR को दो एक्सप्रेसवे की देंगे सौगात, 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर

दिल्ली से गुरुग्राम हो या नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट इस हाईवे के उद्घाटन से यह यात्रा काफी आसान हो जाएगी. गुरुग्राम के तमाम सेक्टरों के अलावा ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के 8 जिलों को फायदा पहुंचाएगा.

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में दो हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे.
  • PM नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली NCR क्षेत्र में 11 हजार करोड़ रुपए से बने 2 हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे
  • द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड पांच हजार तीन सौ साठ करोड़ रुपए की लागत से बना है.
  • नई परियोजनाओं से दिल्ली के यातायात में सुधार होगा, आईजीआई एयरपोर्ट तक यात्रा समय चालीस मिनट तक कम होगा.
नई दिल्ली:

Delhi Highway Project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के रोहिणी में आयोजित होगा. इस अवसर पर वह जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं में दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) शामिल हैं. इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाना, यात्रा समय कम करना और राजधानी को भीड़भाड़ से राहत दिलाना है.

दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत

ये कॉरिडोर दिल्ली को जाम से राहत देगा, 40 मिनट में आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचाएगा। एनसीआर से चंडीगढ़ तक यात्रा आसान होगी. साथ ही यह प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन को मूर्त रूप देंगे, जिसके तहत देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना तैयार कर नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करना है.

10.1 किमी लंबे सड़क का निर्माम 5360 करोड़ से हुआ है

10.1 किलोमीटर लंबे इस खंड का निर्माण लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है. यह खंड यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन व ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो से बहु-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.


इसमें दो पैकेज शामिल हैं. पहले में शिव मूर्ति इंटरसेक्शन से द्वारका सेक्टर-21 के रोड अंडर ब्रिज तक 5.9 किलोमीटर का हिस्सा है. दूसरे पैकेज में द्वारका सेक्टर-21 आरयूबी से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर का हिस्सा है, जो सीधे अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 से जुड़ेगा.

गौरतलब है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2024 में जनता को समर्पित किया था.

बहादुरगढ़ और सोनीपत को जोड़ने वाले लिंक रोड का भी उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अलीपुर से दिघांव कलां तक के हिस्से और बहादुरगढ़ व सोनीपत को जोड़ने वाले नए लिंक मार्गों का भी उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना का निर्माण लगभग 5,580 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. यह मार्ग दिल्ली की इनर व आउटर रिंग रोड, मुकर्बा चौक, धौला कुआं और राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर यातायात का दबाव कम करेगा.

माल ढुलाई सुगम होगी, ट्रैफिक भी कम होगा

साथ ही नए स्पर मार्ग बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच देंगे, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों से संपर्क बेहतर होगा, माल परिवहन तेज होगा और दिल्ली के भीतर यातायात भार घटेगा. इन दोनों परियोजनाओं से दिल्लीवासियों और एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. नई सड़कें न केवल सफर को आसान बनाएंगी बल्कि दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर होने वाली भीड़भाड़ को भी कम करेंगी. इससे माल ढुलाई सुगम होगी और औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.

