2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी विधानसभा सत्र में भाजपा ने बड़ी तैयारी की है. चुनाव से पहले भाजपा महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार 20-20 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है. सरकार को इसके लिए दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार है. इसके लिए विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में बजट प्रावधान किया जा सकता है.

बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार दो विधानसभा चुनाव जीत चुकी है. उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं.

इससे पहले सोमवार को विधानसभा चुनाव को लेकर केन्द्रीय नेताओं के साथ प्रदेश बीजेपी के नेताओं की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई थी. जिसमें बड़े नेताओं को कई टास्क दिए गए थे. बीजेपी की इस वर्चुअल मीटिंग में पार्टी ने सांसदों, विधायकों और एमएलसी को चौपाल करने की जिम्मेदारी दी गई. यूपी के सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर तक 10 चौपाल करने का लक्ष्य दिया गया है.

वहीं विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर तक 50 चौपाल करने का टारगेट दिया गया है. वहीं जहां भाजपा के विधायक नहीं हैं और बीजेपी कमजोर है, वहां एमएलसी चौपाल करेंगे. इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को भी कमजोर विधानसभा सीटों पर चौपाल लगानी होगी. यूपी में यह पूरा अभियान 5 दिसंबर तक चलेगा.

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