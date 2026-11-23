उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के केन्द्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई. बीजेपी की इस वर्चुअल मीटिंग में नेताओं को कई टास्क दिए गए. पार्टी ने सांसदों, विधायकों और एमएलसी को चौपाल करने की जिम्मेदारी दी है. यूपी के सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर तक 10 चौपाल करने का लक्ष्य दिया गया है. वहीं विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर तक 50 चौपाल करने का टारगेट दिया गया है. वहीं जहां भाजपा के विधायक नहीं हैं और बीजेपी कमजोर है, वहां एमएलसी चौपाल करेंगे.
इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को भी कमजोर विधानसभा सीटों पर चौपाल लगानी होगी. यूपी में यह पूरा अभियान 5 दिसंबर तक चलेगा. इस वर्चुअल मीटिंग में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और SSR की समीक्षा भी हुई.
मथुरा में आयोजित चुनावी बैठक के बाद तैयारियों को लेकर ये यूपी बीजेपी की पहली बैठक थी. सूत्रों के मुताबिक मथुरा बैठक में संगठन के जो फैसले लिए गए थे, उन्हें जमीन पर किस तरीके से उतारा जाए, उससे संबंधित फीडबैक भी लिया गया. साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए गए.
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