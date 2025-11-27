पहले बुलडोजर एक्शन, अब काली कमाई पर शिकंजा... बिहार में तैयार हो रही 1300 टॉप अपराधियों की लिस्ट

बिहार में नीतीश सरकार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठा रही है. सरकार पहले ही महिला सुरक्षा और अवैध अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर अपना रुख साफ कर चुकी है. ऐसे में आज डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि राज्य में 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब 1200 से 1300 अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी.

गृह मंत्री के साथ हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है. डीजीपी ने कहा कि संगठित अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसमें बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल हैं.

राज्य में महिला सुरक्षा पर जोर

महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. डीजीपी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत स्कूल और कॉलेजों के बाहर विशेष निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों को 2000 स्कूटी उपलब्ध कराई जाएंगी. महिला पुलिसकर्मी छुट्टी के समय स्कूल-कॉलेज के बाहर गश्त करेंगी और किसी भी तरह की गलत हरकत करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

डीजीपी ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

एक्शन में नीतीश सरकार

बताते चलें कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पदभार संभालने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी राय सभी के सामने रखी थी. सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार जो काम किया है, उसे और भी दुरुस्त किया जाएगा. साथ ही राज्य में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को अपनी बड़ी प्राथमिकता बताया.

बहन-बेटियों की सुरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वॉड

गृह मंत्री ने कहा कि, "स्कूलों और कॉलेजों के पास विशेष तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी, ताकि बहन-बेटियों को छेड़खानी जैसी घटनाओं से बचाया जा सके. इस विशेष पुलिस दल का नाम 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' होगा, जो ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसेगा."

बुलडोजर कार्रवाई और माफिया पर नकेल

बिहार गृह मंत्री ने अपराध पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति दोहराई. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में अभी 400 माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह कार्रवाई भी कोर्ट के ऑर्डर पर ही की जाएगी. यह कदम अपराधियों की कमर तोड़ने और उनके अवैध साम्राज्य को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है.