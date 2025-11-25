बिहार: मनचलों पर 'एंटी रोमियो', माफिया पर 'बुलडोजर'; गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी राय सभी के सामने रखीं. सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार जो काम किया है, उसे और भी दुरुस्त किया जाएगा. साथ ही राज्य में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को अपनी बड़ी प्राथमिकता बताया.

बहन-बेटियों की सुरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वॉड

गृह मंत्री ने कहा कि, "स्कूलों और कॉलेजों के पास विशेष तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी, ताकि बहन-बेटियों को छेड़खानी जैसी घटनाओं से बचाया जा सके. इस विशेष पुलिस दल का नाम 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' होगा, जो ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसेगा."

जेलों की निगरानी और सोशल मीडिया पर कार्रवाई

प्रशासनिक सुधारों पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि, "जेलों को पूरी तरीके से निगरानी में रखा जाएगा. अब डॉक्टर के कहने पर ही जेलों के अंदर बाहर का खाना ले जाने की अनुमति दी जाएगी, जिससे जेलों के अंदर अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके." इसके अलावा, उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहार पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि, "यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी को गाली देगा या अभद्र टिप्पणी करेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

बुलडोजर कार्रवाई और माफिया पर नकेल

बिहार गृह मंत्री ने अपराध पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति दोहराई. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, और कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में अभी 400 माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह कार्रवाई भी कोर्ट के ऑर्डर पर ही की जाएगी. यह कदम अपराधियों की कमर तोड़ने और उनके अवैध साम्राज्य को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है.