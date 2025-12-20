विज्ञापन
नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने नौकरी का ऑफर दिया, नीतीश के हिजाब हटाने से चर्चा में आई थीं

बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मंच पर हिजाब हटाने पर चर्चा में आई मुस्लिम महिला डॉक्‍टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने नौकरी का ऑफर दिया है. नुसरत परवीन को बिहार में आज ड्यूटी ज्‍वॉइन करनी थी, लेकिन उन्‍होंने हिजाब विवाद के बाद ड्यूटी ज्‍वॉइन करने से मना कर दिया था. पिछले 6 दिनों से इस मुद्दे पर काफी बहस हो रही है. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को घेर रहा है.    

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख रुपये प्रतिमाह की नौकरी का ऑफर दिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि यहां महिलाओं का पूरा सम्‍मान किया जाता है. बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है. 

बिहार की नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए जेएनएम ने कहा कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होता है. डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में ₹3,00,000 मासिक वेतन की नौकरी दी जाएगी. ये सरकारी नौकरी है, जिसमें नुसरत परवीन जहां चाहें, वहां उनको पोस्टिंग दी जाएगी. साथ ही सरकारी फ्लैट भी उन्‍हें दिया जाएगा, जहां पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलेगा. यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है.

