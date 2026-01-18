विज्ञापन
बिहार के जज की पत्नी को झारखंड में मारी गोली, पीड़िता बोली- पति का लड़की के साथ अवैध संबंध, तलाक का केस चल रहा

आरोप है कि जज की नौकरी मिलने के बाद पति और ससुराल वालों की नीयत बदल गई और वे दहेज के रूप में 15 लाख रुपये की मांग करने लगे. इसी मांग और पारिवारिक तनाव के कारण उनके साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की जा रही थी, जिसका अंजाम इस जानलेवा हमले के रूप में सामने आया है.

  • गोड्डा में समस्तीपुर सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी की पत्नी वंदना कुमारी पर गोली चलाकर हत्या की कोशिश हुई.
  • घायल वंदना कुमारी को गंभीर हालत में भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • पीड़िता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और हत्या की नियत से हमला करने का आरोप लगाया है.
झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी ग्राम के पास एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां समस्तीपुर सिविल कोर्ट में पदस्थापित एक न्यायिक पदाधिकारी की पत्नी वंदना कुमारी को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. आनन-फानन में घायल वंदना कुमारी को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है.

घटना के संबंध में वंदना कुमारी ने अपने भैसुर समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या की नियत से हमला करने का सीधा आरोप लगाया है. वंदना कुमारी के अनुसार उनकी शादी वर्ष 2019 में गोड्डा जिले के हनवारा निवासी संतोष कुमार शाह से हुई थी. पीड़िता का कहना है कि जब उनके पति भागलपुर में कोचिंग संस्थान चलाते थे, तभी से उनका किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था.

विवाद तब और गहरा गया जब उनके पति का चयन न्यायिक सेवा में हो गया. वंदना का आरोप है कि जज की नौकरी मिलने के बाद पति और ससुराल वालों की नीयत बदल गई और वे दहेज के रूप में 15 लाख रुपये की मांग करने लगे. इसी मांग और पारिवारिक तनाव के कारण उनके साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की जा रही थी, जिसका अंजाम इस जानलेवा हमले के रूप में सामने आया है. फिलहाल कोर्ट में तालाक का केस चल रहा है. 

अपराधियों ने वंदना कुमारी पर कुल तीन गोलियां चलाईं, जिसमें से दो गोलियां उन्हें लगी हैं. एक गोली उनके चेहरे को जख्मी कर गई, जबकि दूसरी गोली उनकी पीठ में जा धंसी, जो अभी भी शरीर के अंदर ही फंसी हुई है. फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की कार्रवाई तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

