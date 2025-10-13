विज्ञापन
विशेष लिंक

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

ज्योति सिंह लंबे समय से काराकाट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी. किसी दल से बात नहीं बनने के बाद अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

Read Time: 2 mins
Share
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव
  • पवन सिंह ने हाल ही में एक बार फिर से बीजेपी में वापसी की है, लोकसभा चुनाव के दौरान वो बागी हो गए थे
  • पवन सिंह की मां और पत्नी दोनों काराकाट सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं
  • पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बिहार में जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है एक के बाद एक दिग्गज अपना पत्ता खोल रहे हैं. इस बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी के बाद से उनकी दिक्कतें कम नहीं हो रही है.पवन सिंह की मां के काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरने की खबरों के बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं. 

पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का किया था ऐलान

गौरतलब है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. पवन सिंह ने ट्वीट कर अपने भोजपुरी समाज को यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी जॉइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है. उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया था. पवन सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है . मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.

पवन सिंह की कमाई कितनी है

चुनावी हलफनामे के अनुसार, पवन सिंह की नेटवर्थ 16.75 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2022-23 में उनकी इनकम करीब 51 लाख रुपए रही. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके ऊपर करीब 1 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. 

पवन सिंह कैसे बने पॉवर स्टार

पवन सिंह ने पर्सनल और प्राफेशनल लाइफ में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला. उन्होंने सिर्फ अपना करियर नहीं बनाया, बल्कि कई नए स्टार्स को भी उभरने का मौका दिया. छोटी जगह से निकलकर उन्होंने बड़ा नाम बनाया और उन्हें भोजपुरी सिनेमा में पावर स्टार का टाइटल मिला.

ये भी पढ़ें-: पवन सिंह का ऐलान- चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या पत्नी ज्योति से विवाद के पीछे की राजनीति बनी वजह?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh, Karakat Elections
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com