विज्ञापन

'मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं आप' पवन सिंह के जन्मदिन पर इस एक्ट्रेस ने लिखी दिल की बात, पत्नी ज्योति सिंह ने भी किया पोस्ट

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह सोमवार को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास दिन पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह केक काटते और दोस्तों को केक खिलाते नजर आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं आप' पवन सिंह के जन्मदिन पर इस एक्ट्रेस ने लिखी दिल की बात, पत्नी ज्योति सिंह ने भी किया पोस्ट
पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति सिंह और एक्ट्रेस त्रिशा कर ने किया पोस्ट
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह सोमवार को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास दिन पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह केक काटते और दोस्तों को केक खिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं अभिनेत्री त्रिशा कर मधु ने पवन सिंह के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. ये दोनों पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें पवन सिंह केक काटते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों के साथ खुशी का पल साझा कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें; Ikkis Box Office Collection Day 1: थिएटर्स में रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, पहले दिन कमाए इतने करोड़

एक्ट्रेस ने क्या लिखा

ज्योति सिंह ने इस पोस्ट में लिखा, ''हैप्पी बर्थडे... भगवान आपकी सारी विश पूरी करें.'' उनके इस पोस्ट पर फैंस कमेंट्स के जरिए पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. त्रिशा कर मधु ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट में पवन सिंह के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं. इन तस्वीरों में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आज एक ऐसे इंसान का जन्मदिन है जो मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है. जन्मदिन मुबारक हो, पवन जी. भगवान आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, यही मेरी दुआ है. हर चीज के लिए शुक्रिया. एक बार फिर जन्मदिन की बधाई."

पवन सिंह का करियर

पवन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत गायकी से की थी और धीरे-धीरे भोजपुरी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. बिहार के आरा जिले के जोकहरी गांव से निकलकर पवन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत गायकी से की और 1997 में पहला एल्बम 'ओढ़निया वाली' रिलीज किया. इसके बाद उन्होंने 2004 में फिल्म 'रंगली चुनरिया तोहरे नाम' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा. 2008 में उनका हिट गाना 'लॉलीपॉप लागेलू' रिलीज हुआ, जिसने उन्हें सिर्फ भोजपुरी इलाकों में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी पहचान दिलाई. उनके गानों को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में देखा गया है. पवन सिंह की अभिनय और गायकी दोनों ही क्षेत्रों में मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh, Pawan Singh Birthday, Trisha Kar Madhu, Jyoti Singh, Actress Trisha Kar Madhu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com