विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव : NDA में कुछ सीटों पर फंसा है मामला, सम्राट चौधरी के घर आज अहम बैठक

एनडीए में सीटों की संख्या तय होने के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. जेडीयू और एलजेपी के बीच कुछ सीटों को लेकर खींचतान जारी है, जिसका फैसला आज हो सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव : NDA में कुछ सीटों पर फंसा है मामला, सम्राट चौधरी के घर आज अहम बैठक
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद अभी भी जारी है
  • जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बीच कई सीटों को लेकर मतभेद और उम्मीदवारों के चयन में असहमति बनी हुई है
  • जेडीयू चिराग पासवान की कुछ सीटें अपने खाते में लेने का प्रयास कर रहा है, जबकि एलजेपी पुराने समझौते पर अड़ी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय तो हो गया है, लेकिन अब उम्मीदवारों और सीटों के बंटवारे पर विवाद सामने आने लगा है. सूत्रों के मुताबिक, कई सीटों को लेकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) के बीच मतभेद अब भी जारी हैं.

मंगलवार सुबह 11 बजे एनडीए की अहम बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर बुलाई गई है. इस बैठक में जेडीयू की ओर से संजय झा और ललन सिंह मौजूद रहेंगे. बैठक का मकसद उन सीटों पर आखिरी निर्णय लेना है, जहां गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है. हालांकि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि पूरा एनडीए एकजुट है और बातचीत अंतिम दौर में है. 

सूत्रों के अनुसार, विवाद की मुख्य वजह चिराग पासवान की कुछ सीटें हैं, जिन्हें अब जेडीयू अपने खाते में लेना चाहता है. जेडीयू का तर्क है कि इन इलाकों में उसकी संगठनात्मक पकड़ एलजेपी से ज्यादा मजबूत है, जबकि एलजेपी (रामविलास) अपने पुराने समझौते पर अड़ी हुई है.

जानकारी यह भी है कि एलजेपी की 3 से 4 सीटें बदली जा सकती हैं, जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है. वहीं, जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा जैसी सहयोगी पार्टियां भी अपनी परंपरागत सीटों पर दावा ठोक रही हैं. 

बीजेपी नेतृत्व ने इस पूरे मसले पर मध्यस्थ की भूमिका अपनाई है और सभी दलों से जल्द सहमति बनाने की अपील की है. भाजपा की कोशिश है कि विवाद ज्यादा न बढ़े और आज ही सीटों व उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए, ताकि पहले चरण के चुनावों से पहले उम्मीदवार मैदान में उतर सकें. बैठक के बाद देर शाम तक सीटों की अंतिम सूची और उम्मीदवारों के नाम जारी होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें-: नीतीश कुमार के 'खास' विधायक सीएम आवास के बाहर क्यों धरने पर बैठे?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Samrat Chaudhary, NDA, BJP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com