बिहार चुनाव : NDA में कुछ सीटों पर फंसा है मामला, सम्राट चौधरी के घर आज अहम बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय तो हो गया है, लेकिन अब उम्मीदवारों और सीटों के बंटवारे पर विवाद सामने आने लगा है. सूत्रों के मुताबिक, कई सीटों को लेकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) के बीच मतभेद अब भी जारी हैं.

मंगलवार सुबह 11 बजे एनडीए की अहम बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर बुलाई गई है. इस बैठक में जेडीयू की ओर से संजय झा और ललन सिंह मौजूद रहेंगे. बैठक का मकसद उन सीटों पर आखिरी निर्णय लेना है, जहां गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है. हालांकि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि पूरा एनडीए एकजुट है और बातचीत अंतिम दौर में है.

एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है।



कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है।



मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 14, 2025

सूत्रों के अनुसार, विवाद की मुख्य वजह चिराग पासवान की कुछ सीटें हैं, जिन्हें अब जेडीयू अपने खाते में लेना चाहता है. जेडीयू का तर्क है कि इन इलाकों में उसकी संगठनात्मक पकड़ एलजेपी से ज्यादा मजबूत है, जबकि एलजेपी (रामविलास) अपने पुराने समझौते पर अड़ी हुई है.

जानकारी यह भी है कि एलजेपी की 3 से 4 सीटें बदली जा सकती हैं, जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है. वहीं, जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा जैसी सहयोगी पार्टियां भी अपनी परंपरागत सीटों पर दावा ठोक रही हैं.

बीजेपी नेतृत्व ने इस पूरे मसले पर मध्यस्थ की भूमिका अपनाई है और सभी दलों से जल्द सहमति बनाने की अपील की है. भाजपा की कोशिश है कि विवाद ज्यादा न बढ़े और आज ही सीटों व उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए, ताकि पहले चरण के चुनावों से पहले उम्मीदवार मैदान में उतर सकें. बैठक के बाद देर शाम तक सीटों की अंतिम सूची और उम्मीदवारों के नाम जारी होने की संभावना है.

