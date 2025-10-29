विज्ञापन
मोदी पर हमला और छठ की बात... राहुल गांधी ने PM पर ये क्या कह दिया ?

राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा में एक जनसभा के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए. आप उन्‍हें स्‍टेज पर आकर डांस करने के लिए कहेंगे तो वे कर देंगे. पीएम मोदी पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा अब हमलावर है. 

  • राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए.
  • पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.
  • रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट के लिए महागठबंधन के लोग कुछ भी कर सकते हैं.
नई दिल्‍ली :

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की. अपने 25 मिनट के भाषण में उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा. हालांकि इस जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया. उन्‍होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए. आप उन्‍हें स्‍टेज पर आकर डांस करने के लिए कहेंगे तो वे कर देंगे. पीएम मोदी पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा अब हमलावर है और पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के साथ ही महागठबंधन को लेकर जमकर हमला बोला है. 

राहुल गांधी की बड़ी बातें

  • मोदी वोट के लिए ड्रामा करते हैं: नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है. उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए. आप वोट के लिए उनसे कोई भी ड्रामा करवा लो वो कर देंगे. वोट के लिए उनसे कहिए स्टेज पर आकर डांस करें वो कर देंगे.
  • नीतीश के स्वास्थ्य सवाल खड़े किए: नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं ले रहे हैं. वो रिमोट से चल रहे हैं. बीजेपी वाले उन्हें चला रहे हैं. दिल्ली से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है. उनके आसपास भी अपने लोग रखे जा रहे हैं.
  • पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया: मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है. मेड इन चाइना. लेकिन मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए. मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए. बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं. दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार आना चाहिए.
  • SIR को लेकर केंद्र और EC को घेरा: हमने अभी 20 दिनों तक SIR को लेकर यात्रा निकाली. ये लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं. महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी की गई वो यहां भी करने जा रहे हैं.

राहुल गांधी पर हमलावर भाजपा नेता

  • रेखा गुप्ता: वोट के लिए महागठबंधन के लोग कुछ भी कर सकते हैं. वे निजी हमले कर सकते हैं, किसी की माता जी पर कमेंट कर सकते हैं. लोगों को धोखा देकर वोट हासिल करना उनका लक्ष्य है. 
  • सुधांशु त्रिवेदी: छठ पूजा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत लोगों की इस छठ महापर्व में आस्था को लेकर उन्होंने (गांधी) अपनी टिप्पणी में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह निंदनीय है. बिहार के लोग स्तब्ध और गुस्से में हैं.
  • बाबूलाल मरांडी: राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, वो पिछले 11 सालों से बेरोजगार हैं. जब इनके पास कहने को कुछ नहीं होता है तो PM के नाम पर कुछ भी बोलते हैं. 
  • नलिन कोहली: राहुल गांधी के पास कोई एजेंडा नहीं है. राहुल गांधी अक्सर अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. जनता लगातार मोदी और 'डबल इंजन' सरकार को वोट दे रही है. 
  • प्रदीप भंडारी: राहुल गांधी 'अपराधी' की तरह बोलते हैं. राहुल गांधी ने मतदाताओं और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है. 

राहुल गांधी को कीमत चुकानी होगी: शाह 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी हालिया टिप्पणी और छठी मईया और उनके भक्तों का अपमान करने की ‘‘कीमत चुकानी पड़ेगी.'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा, 'राहुल गांधी को चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. राहुल ने मोदी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उनकी मां का अपमान किया, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया है, हर बार कीचड़ से कमल खिला है.''

दरभंगा के अलीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा उम्‍मीदवार मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनसभा की. शाह ने कहा कि 25 साल की मैथिली ठाकुर को बिना किसी राजनीति बैकग्राउंड के हमने टिकट दिया है. कांग्रेस और राजद में ऐसा हो सकता है क्या. 

उन्‍होंने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार के पीछे लगे हैं. आप बताइए जो अपने बेटे-बेटियों के पीछे लगे हैं, इनकी पार्टी में किसी और का नंबर लग सकता है क्या. ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है. उन्‍होंने कहा कि सोनिया जी राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. मैं दोनों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के रहते अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है.  

20 साल पुरानी सरकार बदलनी है: तेजस्वी 

इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, 20 साल पुरानी सरकार को बदलने का वक्त आ गया है. किसान भाई जानते हैं कि एक ब्रांड की बीज खेत में डालने से फसल खराब हो जाती है. अब वक्त है नए ब्रांड का बीज डालने की. नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सीएम हैं.'

तेजस्वी यादव बेरोजगारी, महंगाई को हटाना चाहता है. बिहार सबसे गरीब राज्य है. यहां पलायन सबसे ज्यादा है. आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिए, मैं बिहार बदलकर दिखाऊंगा.

तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बार भी हमलोग सकरा जीत गए थे, लेकिन काउंटिंग में धांधली की गई, लेकिन इस बार नहीं होने देंगे. पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और वोट बिहार के लोगों से लेंगे, अब ये नहीं चलेगा. तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन इरादे पक्के हैं.

Bihar Assembly Elections, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Controversial Statement
