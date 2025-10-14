विज्ञापन
थार से निकले 'छोटे सरकार'... 1000 गाड़ियों का काफिला, 1 लाख रसगुल्ले, नॉमिनेशन में दिखा अनंत सिंह का भौकाल

Anant Singh Nomination : नामांकन दाखिल करने के लिए जैसे ही अनंत सिंह अपने आवास से निकले, सड़कों पर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा. नामांकन स्थल तक का पूरा रास्ता 'अनंत सिंह जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा. इस दौरान पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा नजर आया.

  • मोकामा में बिहार चुनाव 2025 के लिए पूर्व मंत्री अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर नामांकन किया.
  • अनंत सिंह के नामांकन के दौरान उनके समर्थकों का विशाल काफिला और चुनावी उत्साह देखने को मिला.
  • अनंत सिंह के काफिले में करीब एक हजार गाड़ियां शामिल थीं, जिनमें कई लग्जरी वाहन भी थे.
पटना:

बिहार चुनाव 2025 को लेकर मोकामा में मंगलवार को चुनावी माहौल पूरे रंग में नजर आया. बाहुबली छवि के नेता और पूर्व मंत्री अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. उन्हें एक दिन पहले, सोमवार को ही पार्टी की ओर से सिंबल मिला था, जिसके बाद आज उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

समर्थकों का सैलाब और लग्जरी काफिला

नामांकन दाखिल करने के लिए जैसे ही अनंत सिंह अपने आवास से निकले, सड़कों पर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा. नामांकन स्थल तक का पूरा रास्ता 'अनंत सिंह जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा. इस दौरान पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा नजर आया.

अनंत सिंह के काफिले में करीब 1000 गाड़ियों के विशाल काफिले में लैंड रोवर डिफेंडर, थार और कई अन्य लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं. नामांकन के लिए निकलने से पहले अनंत सिंह के आवास पर खास तैयारी की गई थी. समर्थकों के लिए मिठाइयां और खाने-पीने का भव्य इंतजाम किया गया था. समर्थकों के भोज के लिए पूड़ी-सब्जी के साथ खास तौर पर 150 से 200 टब रसगुल्ले की व्यवस्था की गई थी, जो सोमवार को ही बनाकर तैयार कर लिए गए थे.

मोकामा की पहचान हमेशा से बाहुबल, प्रभाव और राजनीतिक पकड़ से जुड़ी रही है. 1990 से लेकर 2020 तक इस सीट पर अनंत सिंह और उनके परिवार का दबदबा रहा है. अनंत सिंह, जो ‘छोटे सरकार' के नाम से मशहूर हैं, अपनी अलग छवि के लिए जाने जाते हैं.

अनंत सिंह ने हाल ही में जेल से बाहर आते ही खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी नीलम देवी ने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया है. वह क्षेत्र में नहीं जाती हैं. लोग उनसे नाखुश हैं, इसलिए मैं खुद चुनाव लड़ूंगा. इस तरह अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को बेटिकट कर दिया और खुद चुनाव मैदान में उतरकर पर्चा भर दिया है. 
 

