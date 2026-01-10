जनता दल यूनाइटेड के वरिष्‍ठ नेता केसी त्‍यागी से पार्टी नाराज है. आला सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के साथ केसी त्‍यागी का अध्‍याय समाप्‍त हो गया है. जेडीयू प्रवक्‍ता राजीव रंजन के बयान से साफ है कि अब पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं रह गया है और पार्टी से उनका सम्‍मानजनक अलगाव हो गया है. पार्टी के साथ त्‍यागी के पुराने संबंधों को देखते हुए फिलहाल औपचारिक कार्रवाई नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक, केसी त्‍यागी के बयानों के कारण पार्टी काफी नाराज है.

जनता दल यूनाइटेड के साथ केसी त्‍यागी लंबे समय से जुड़े रहे हैं. 1970 के दशक में राजनीति का सफर शुरू करने वाले त्‍यागी पहले भी अपनी पार्टी लाइन से अलग लाइन ले चुके हैं, जिसका खामियाजा भी उन्‍हें भुगतना पड़ा है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक, इस बार त्‍यागी के बयान से पार्टी के साथ उनका संबंध ही टूट गया है.

कौन हैं केसी त्‍यागी

केसी त्‍यागी का पूरा नाम किशन चंद त्‍यागी है. त्‍यागी को एक राजनेता होने के साथ ही विभिन्‍न मंचों पर अपने विचार रखते रहे हैं. गाजियाबाद में जन्‍मे त्‍यागी का राजनीतिक सफर 1970 के दशक से शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार जारी है. केसी त्‍यागी हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से 1989 में लोकसभा सांसद बने और राज्‍यसभा में भी उन्‍होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है. उनका राजनीतिक सफर करीब 50 साल का है.