Bihar Exit Polls: तेजस्वी की मेहनत या नीतीश का सुशासन, JVC POLL में जानें किसका पलड़ा भारी

बिहार चुनाव के बाद ग्जिट पोल नतीजों में JVC के सर्वे ने सियासी तस्वीर साफ कर दी है. जानिए इस सर्वे में क्या अनुमान जताया गया है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है और परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे
  • विभिन्न एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया गया है
  • महागठबंधन को इस बार अपेक्षा से कम सीटें मिलने की संभावना जताई गई है और उसकी स्थिति कमजोर दिख रही है
पटना:

बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होने के साथ ही विधानसभा चुनाव पूरा हो गया. अब 14 नवंबर के दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे, यकीनन सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के भी नतीजे सामने आने लगे हैं. जिनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल में जहां एनडीए को साफ बहुमत दिखाया जा रहा है. वहीं महागठबंधन अबकी बार भी कुछ खास अच्छा करता नहीं दिख रहा है.

क्या कह रहा है JVC का एग्जिट पोल

बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों में JVC के सर्वे ने सियासी तस्वीर साफ कर दी है. अनुमान के मुताबिक, राज्य में एनडीए को बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का मौका मिल सकता है, जबकि महागठबंधन (MGB) को उम्मीद से कम सीटें मिलने की संभावना है।

एग्जिट पोल के अनुमान

  • NDA: 135 से 150 सीटें
  • महागठबंधन (MGB): 88 से 103 सीटें
  • जन सुराज पार्टी (JSP): 0 से 1 सीट
  • अन्य दल: 3 से 6 सीटें

EXIT POLLNDAमहागठबंधनजनसुराज पार्टीअन्य
चाणक्य स्ट्रैटजीज130-138100-1080-03-5
दैनिक भास्कर145-16073-910-35-7
DV रिसर्च137-15283-982-41-8
JVC135-15088-1030-13-6
Matrize147-16770-900-22-8
P-मार्क142-16280-981-40-3
पीपल इनसाइट्स133-14887-1020-23-6
पीपल पल्स133-15975-1010-52-8
पोल ऑफ पोल्स1479015

    इन आंकड़ों से साफ है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन इस बार भी काफी मजबूत स्थिति में है. वहीं प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचने के लिए बड़े उलटफेर की जरूरत होगी. जन सुराज पार्टी का असर लगभग नगण्य दिख रहा है, जबकि अन्य दलों की भूमिका सीमित रहेगी.

