बिहार एक्जिट पोल में बेहद खराब नतीजों पर क्या बोली प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के मतदान के बाद तमाम एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं और तस्वीर साफ होने लगी है. एग्जिट पोल के अनुमानों में राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. लगभग सभी एग्ज़िट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा. जबकि अनुमान है कि इस बार जेडीयू को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जबकि बीजेपी गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है. वहीं जन सुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर चुनाव को लेकर तमाम बड़े दावे कर रहे थे लेकिन एग्जिट पोल में उनके हर दावे की हवा निकल गई.

जन सुराज के दावे कितने सच कितने झूठ?

चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी. लेकिन एग्ज़िट पोल के आंकड़े इन दावों की पोल खोलते दिख रहे हैं. लगभग सभी सर्वे में जन सुराज को 0 से लेकर महज 2 सीटें मिल रही हैं. जन सुराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा, “एग्ज़िट पोल को जनता और राजनीतिक फैटरनिटी नकार चुकी है. पिछले कई बार के एग्ज़िट पोल गलत साबित हुए हैं. महज 60-65 घंटे बचे हैं, जनता ने जो हमारे लिए तय किया है, वो सामने आ जाएगा.”

एग्जिट पोल के अनुमान

EXIT POLL NDA महागठबंधन जन सुराज पार्टी अन्य चाणक्य स्ट्रैटजीज 130-138 100-108 0-0 3-5 दैनिक भास्कर 145-160 73-91 0-3 5-7 DV रिसर्च 137-152 83-98 2-4 1-8 JVC 135-150 88-103 0-1 3-6 Matrize 147-167 70-90 0-2 2-8 P-मार्क 142-162 80-98 1-4 0-3 पीपल इनसाइट्स 133-148 87-102 0-2 3-6 पीपल पल्स 133-159 75-101 0-5 2-8 पोल ऑफ पोल्स 147 90 1 5

चुनाव में क्या बदला? पीके की पार्टी के ये बड़े दावे

पहली बार बिहार में अगड़ा-पिछड़ा, हिंदू-मुस्लिम जैसे पारंपरिक मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ

पक्ष और विपक्ष दोनों जन सुराज के उठाए मुद्दों पर चुनाव लड़ने को मजबूर हुए

गृह मंत्री तक को चीनी मिल खोलने की बात करनी पड़ी

युवाओं की भागीदारी में बड़ा उछाल आया—2020 में जहां यह 58% थी, इस बार पहले चरण में 71% तक पहुंची

50-52 लाख प्रवासी जो बिहार लौटे थे, उनमें से इस बार बड़ी संख्या में लोग मतदान में शामिल हुए

एग्जिट पोल के क्या संकेत

एग्ज़िट पोल के मुताबिक, नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को सत्ता में वापसी का मौका मिल रहा है. जन सुराज के दावे और रणनीति इस बार असरदार साबित नहीं हुई. अब सबकी निगाहें 60 घंटे बाद आने वाले असली नतीजों पर हैं. पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और तस्वीर साफ है कि राज्य में एनडीए को बढ़त मिल रही है. लगभग सभी सर्वे में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन बहुमत के करीब या उससे ज्यादा सीटों पर दिख रहा है. चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ ने एनडीए को 130-138 सीटें और महागठबंधन को 100-108 सीटों का अनुमान दिया है.

दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए को 145-160 सीटें और महागठबंधन को 73-91 सीटें मिल सकती हैं. DV रिसर्च ने एनडीए को 137-152 और महागठबंधन को 83-98 सीटों का अनुमान दिया है. जन सुराज पार्टी को सभी एग्ज़िट पोल में बेहद कम सीटें मिल रही हैं—0 से 5 तक. P-MARQ ने एनडीए को 142-162 सीटें और महागठबंधन को 80-98 सीटें दी हैं, जबकि Matrize ने एनडीए को सबसे ज्यादा 147-167 सीटों का अनुमान दिया है. पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए औसतन 147 सीटों पर है और महागठबंधन 90 पर. इन नतीजों से साफ है कि बिहार में सत्ता का समीकरण एनडीए के पक्ष में झुकता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचने के लिए बड़े उलटफेर की जरूरत होगी.



