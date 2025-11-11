विज्ञापन
Poll of Exit Polls Results 2025: बिहार में किसकी सरकार? NDTV पर देखिए पोल ऑफ पोल्स

Poll of Exit Polls 2025 LIVE: बिहार विधान सभा चुनाव में 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान चल रहा है. छह बजे के बाद एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स आपको दिखाया के सबसे सटीक रुझान. पोल ऑफ पोल्स में बिहार का मूड पता चलेगा कि जनता फिर एनडीए को सिर आंखों पर बैठाती है या महागठबंधन राज्य में परिवर्तन देगी या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज सबका खेल बिगाड़ कर नया समीकरण बनाएगी?

बिहार विधान सभा चुनाव में 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान चल रहा है. छह बजे के बाद एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स आपको दिखाया के सबसे सटीक रुझान. पोल ऑफ पोल्स में बिहार का मूड पता चलेगा कि जनता फिर एनडीए को सिर आंखों पर बैठाती है या महागठबंधन राज्य में परिवर्तन देगी या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज सबका खेल बिगाड़ कर नया समीकरण बनाएगी? बता दें कि पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई. वहीं, 122 सीटों पर दूसरा चरण भी रिकॉर्ड वोटिंग की तरफ बढ़ रहा है. फिलहाल 3 बजे के आंकड़ों के मुताबिक 60% मतदान हो चुका है. कुछ एजेंसियां अपने एग्जिट पोल के नतीजे आज जारी कर देंगी. वहीं टुडेज चाणक्य बुधवार को एग्जिट पोल जारी करेगा.

