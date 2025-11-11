विज्ञापन
Bihar Exit Polls: People’s Insight के सर्वे में नीतीश या तेजस्वी, जानें कौन किस पर भारी

People’s Insight के एग्जिट पोल के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की पार्टी अबकी बार बिहार के कई क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन अभी भी बहुमत की स्थिति में है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोलों के अनुसार एनडीए को बहुमत के करीब सीटें मिलने का अनुमान है
  • Peoples Insight के सर्वे में एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है
  • महागठबंधन को Peoples Insight के अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन से कम सीटें मिलने का अनुमान है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों ने सियासी हलचल तेज कर दी है. People's Insight के सर्वे के मुताबिक मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन बढ़त एनडीए के पास है. पोल के अनुमान NDA को 133 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं महागठबंधन (MGB) को 87 से 102 सीटें मिलने का. जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 से 2 सीटें और अन्य दल 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है.

नीतीश और बीजेपी का गठबंधन हावी

People's Insight के एग्जिट पोल के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की पार्टी अबकी बार बिहार के कई क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन अभी भी बहुमत की स्थिति में है. यह संकेत देता है कि एनडीए को सत्ता में वापसी का मौका मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को निर्णायक बढ़त के लिए छोटे दलों का समर्थन जरूरी होगा.

दैनिक और मेटराइज के पोल में क्या

दैनिक भास्कर के सर्वे में NDA को 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन (MGB) को 73 से 91 सीटें दी गई हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) का कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि उसे 0 सीट दी गई है. वहीं, अन्य (OTH) दलों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं. Matrize के एग्जिट पोल में एनडीए के लिए तस्वीर और भी साफ दिख रही है. इस सर्वे के मुताबिक, NDA को 147 से 167 सीटें, जबकि MGB को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 0 से 2 सीटें, और अन्य दलों को 2 से 8 सीटों का अनुमान है. 

