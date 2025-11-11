प्रशांत किशोर की पार्टी एग्जिट पोल में क्या करेगी, एग्जिट पोल के नतीजे जान लीजिए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में शाम पांच बजे तक 67 फीसदी से अधिक वोटिंग हो चुकी थी. इसके पहले छह नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 65 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था. अब मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. इसमें चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां यह बता रही हैं कि किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है और कौन सी पार्टी या गठबंधन राज्य में अगली सरकार बनाने जा रहा है. आइए हम आपको बताते हैं कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही जन सुराज के कैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई गई है.

क्रम संख्या सर्वे एजेंसी सीटों का अनुमान वोट फीसदी 1 पीपुल्स पल्स 0-5 9.7 2 मैट्रिज 0-2 5

जन सुराज ने कितने सीटों पर लड़ा चुनाव

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में लंबी पदयात्रा करने के बाद जन सुराज का गठन किया था.यह बिहार की एक अकेली ऐसी पार्टी है, जिसने राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन तीन सीटों पर तकनीकी कारणों से उनके उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया. अभी 240 सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवार मैदान में हैं.

