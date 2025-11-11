विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रशांत किशोर की पार्टी एग्जिट पोल में क्या करेगी, एग्जिट पोल के नतीजे जान लीजिए

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद ही चुनाव सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि इनमें चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में प्रशांत किशोर की जन सुराज के लिए क्या अनुमान जताया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
प्रशांत किशोर की पार्टी एग्जिट पोल में क्या करेगी, एग्जिट पोल के नतीजे जान लीजिए
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में शाम पांच बजे तक 67 फीसदी से अधिक वोटिंग हो चुकी थी. इसके पहले छह नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 65 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था. अब मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. इसमें चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां यह बता रही हैं कि किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है और कौन सी पार्टी या गठबंधन राज्य में अगली सरकार बनाने जा रहा है. आइए हम आपको बताते हैं कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही जन सुराज के कैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई गई है. 

क्रम संख्यासर्वे एजेंसीसीटों का अनुमानवोट फीसदी
1पीपुल्स पल्स0-59.7
2मैट्रिज0-25

जन सुराज ने कितने सीटों पर लड़ा चुनाव

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में लंबी पदयात्रा करने के बाद जन सुराज का गठन किया था.यह बिहार की एक अकेली ऐसी पार्टी है, जिसने राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन तीन सीटों पर तकनीकी कारणों से उनके उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया. अभी 240 सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवार मैदान में हैं. 

ये भी पढ़ें: Bihar Exit Poll: बिहार में कौन मारेगा बाजी? एग्जिट पोल 2015 और 2020 में कितना सटीक रहा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Poll Of Exit Poll, Prashant Kishor, JAN SURAJ, Bihar Elections 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com