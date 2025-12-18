विज्ञापन
हिजाब विवाद के बाद CM नीतीश कुमार को खतरे का अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा

पाकिस्तान के एक डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके नीतीश को धमकी दी थी. सोशल मीडिया पर भी धमकी भरे संदेश और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं.

हिजाब विवाद में घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. नीतीश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है. इसके बाद एसएसजी ने सीएम नीतीश की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है. पाकिस्तान के एक डॉन शहजाद भट्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके नीतीश को धमकी दी थी और मांफी की मांग की थी. सीएम को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जा रही हैं. 

पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था. इसमें नीतीश कुमार को लेकर उसने कहा था, "बिहार में जो हुआ, वह सबने देखा. एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है. उसके पास अभी भी वक्त है कि उस बच्ची और महिला से माफी मांग ले. अगर माफी नहीं मांगी गई, तो फिर ये मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी." 

इस वीडियो के बाद पटना के आईजी को जांच का जिम्मा सौंपा गया था. धमकी से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच भी कराई जा रही है. बताया जा रहा है कि इसी को लेकर खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट में असामाजित तत्वों द्वारा नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है. खुफिया इनपुट के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि अब केवल हाई प्रोफाइल और चुनिंदा लोग ही मुख्यमंत्री के करीब जा सकेंगे. 

याद दिला दें कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचते दिख रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद से ही राजनीति गरम है. 

इधर महिला का हिजाब खींचने के आरोप में नीतीश कुमार के खिलाफ रांची में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है. सामाजिक कार्यकर्ता मुर्तजा आलम नाम के शख्स ने रांची के इटकी थाने में यह शिकायत दी है और सीएम के इस कृत्य को आपत्तिजनक बताया है. 

