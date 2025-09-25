विज्ञापन
विशेष लिंक

ओडिशा: आठ साल की बेटी से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की जेल

अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने की सिफारिश की.

Read Time: 2 mins
Share
ओडिशा: आठ साल की बेटी से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की जेल
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • भुवनेश्वर की विशेष अदालत ने पिता को अपनी आठ साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में बीस साल कैद की सजा सुनाई
  • अदालत ने पॉक्सो कानून के तहत तेरह गवाहों और सत्तहत्तर दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी माना
  • दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो न देने पर तीन महीने अतिरिक्त जेल होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
भुवनेश्वर:

भुवनेश्वर की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी आठ साल की बेटी से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज कुमार साहू ने 13 गवाहों और 77 दस्तावेजों पर गौर करने के बाद व्यक्ति को दोषी ठहराया.

अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने की सिफारिश की.

उस व्यक्ति की पत्नी ने 27 अक्टूबर, 2022 को उसे अपने घर में अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ लिया. तब बेटी ने मां को बताया कि उसका पिता उसके साथ अक्सर ऐसा करता है. पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर महिला थाने में मामला दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Child Rape Conviction, POCSO Act, Bhubaneswar Court Case, 20 Years Imprisonment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com