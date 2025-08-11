विज्ञापन
विशेष लिंक

स्कूल में बच्चे से पैर दबवाने वाली टीचर ने पेश की अपनी सफाई, बताई वायरल वीडियो की सच्चाई

महिला शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव ने अपनी सफाई पेश की. उन्होंने कहा कि सर, सच्चाई ये है कि मैं क्लास में जा रही थी, वहां पर टाइल टूटी हुई थी उसपर मेरा एक्सीडेंट वाला पैर पड़ा और धंस गया. ऐसा होने से पैर मुड़ गया था.

Read Time: 2 mins
Share

"मेरे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और मैं छुट्टी पर थी"

  • भोपाल के एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें एक छात्र टीचर के पैर दबाते हुए नजर आया था.
  • शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव ने इस मामले में अपनी सफाई पेश की है और बताया कि उनका पैर टूटी हुई टाइल पर लग गया था.
  • वीडियो बनाने वाला व्यक्ति क्लास के बाहर खड़ा था. उसने सच्चाई जानने के बाद भी वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
भोपाल:

हाल ही में भोपाल के एक सरकारी स्कूल का वीडियो काफी वायरल हुआ था. जिसमें एक स्कूली बच्चा क्लास के अंदर अपनी टीचर के पैर दबाते हुए नजर आ रहा था. ये वीडियो गांधीनगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का था. वीडियो वायरल होने के बाद अब महिला शिक्षिका ने अपनी सफाई पेश की है और कहा कि उनका पैर गड्ढे में मुड़ गया था. बच्चा बस उनकी मदद कर रहा था.

जानें क्या कहा शिक्षिका ने

NDTV से बात करते हुए महिला शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव ने अपनी सफाई पेश की. उन्होंने कहा कि सर, सच्चाई ये है कि मैं क्लास में जा रही थी, वहां पर टाइल टूटी हुई थी उसपर मेरा एक्सीडेंट वाला पैर पड़ गया और धंस गया. ऐसा होने से पैर मुड़ गया, मैं चिल्लाते हुए क्लास में गई और कुर्सी पर बैठ गई. एक बच्चा आया और उसने मेरे पैर को देखा और मदद करने लगा.  इस दौरान एक व्यक्ति ने मेरी वीडियो बना ली.

जब बच्चा मेरा पैर देख रहा था, तो क्लास के बच्चे बाहर देखने लगे. तो मैंने भी बाहर देखा. क्लास के बाहर एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था. मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो मुझे बताया कि गया कि ये बिल्डिंग की फोटो लेने आए हैं. मैंने उनको पूरी बात बताई लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियो वायरल कर दी. बस इतनी से बात है. अनीता ने कहा मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और मैं छुट्टी पर थी. मेरे पति मेरे को क्लास तक छोड़ने आते हैं. ये बच्चे हमें चाहते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhopal Teacher, Bhopal Teacher Virall Video, Bhopal Teacher Feet Massage Student
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com