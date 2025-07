ट्रेड यूनियनों का ‘भारत बंद’...क्या है सरकार से मांग, हड़ताल में कौन से बड़े संगठन शामिल?

Bharat Bandh Today Updates: देशभर में 9 जुलाई यानि आज 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया गया है. भारत बंद की वजह से आज बैंकों के साथ-साथ कई दूसरी सर्विस बंद रहने की बातें सामने आ रही हैं. इस खबर में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ट्रेड यूनियनों की तरफ से इस भारत बंद का ऐलान किया गया है?

ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां कंपनियों को फायदा और मजदूरों के खिलाफ हैं. यूनियनों ने कहा है कि सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा देने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है. बैंकिंग, बीमा, डाक, परिवहन, बिजली, कोयला, निर्माण जैसे कई क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं.

