School Closed: यूपी-उत्तराखंड में भारी बारिश से बुरा हाल, 12वीं तक के स्कूल बंद

School Closed: उत्तर प्रदेश- उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है. कइ इलाकों में जलभराव हो गया है. मौसम खराब होने की वजह से प्रशासन ने लखनऊ में आज यानी 14 अगस्त को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है. वहीं उत्तराखंड में भी कई जिलों में भार बारिश के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है. देहरादून ,हरिद्वार ,उधम सिंह नगर, बागेश्वर ,पिथौरागढ़,उत्तरकाशी में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों पर आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी कर दी गई है.
यूपी की भारी बारिश के चलते रास्ते सड़क
लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में भी चारों तरफ पानी भर गया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश का असर साफ देखा जा सकता है. IMD के अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ‘मानसून ट्रफ' (द्रोणिका) का पूर्वी छोर दक्षिण की ओर खिसक गया है जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
🔴WATCH LIVE |▶️लखनऊ में सैलाब...सड़कें बनीं तालाब!— NDTV India (@ndtvindia) August 14, 2025
▶️मौसम की मनमानी...पानी-पानी राजधानी!
▶️सड़क से अस्पताल तक हर जगह जलभराव#HeavyRain | #Lucknow | #UPNews https://t.co/uha9LLDUF5
उत्तराखंड में बिजली गिरने को लेकर अर्लट जारी
चमोली, पौडी गढ़वाल, रूद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोडा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में अलग-अलग स्थानों पर यथा- देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, लैंसडाउन, थराली, मुनस्यारी, कपकोट, डीडीहाट, डुगटू, चौखुटिया, कौसानी, लोहाघाट, राम नगर, लालकुआं, बेरीनाग तथा इनके आस पास के क्षेत्रों मे भारी वर्षा/तेज बारिश के साथ गरज/बिजली गिरने की संभावना है. ऐसे में इन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है.
